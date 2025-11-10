Tip fudbal

"GRANATE" SE VRAĆAJU U SERIJU B: Golovi su vrlo verovatni, ali kec je sigurniji tip

Olja Mrkić

10. 11. 2025. u 13:01

SALERNITANA ima priliku da se vrati na prvo mesto ako pobedi Krotzone koji joj večeras dolazi u goste.

FOTO: Tanjug/AP

Taj posao možda neće biti lak jer su "pitagorejci" do sada izgubili samo jedu utakmicu na strani. Doduše, bilo je to pre nešto više od dve nedelje, ali protiv Kavezea koji je u poslednje vreme u odličnoj formi i ne zna za poraz već četiri kola.

Pet pobeda i jedan poraz ima Salernitana u svojih 6 domaćih ligaških utakmica dok su posljednje 3 utakmice sve došle GG&3+.

S druge strane, Krotone je pomenutom porazu na strani dodao dva kod kuće pa je već tri kola bez osvojenog boda.

U međuvemenu jesu "pitagorejci" ostvarili pobedu u Kupu Italije nad Fođom. Četiri od 5 njihovih gostujućih utakmica bile su sa 3+ golova.

Salernitana želi da se ekspresno vrati u Seriju B odakle je prošle sezone ispala u plej-autu sa Sampdorijom koju je u to doigravanje promovisalo gašenje Breše. Da ne pominjemo sada sumnjivu pobedu Frozinonea u poslednjem kolu protiv prvoplasiranog Sasuola...

NAŠ TIP:  1 (kvota 1,85 )

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

