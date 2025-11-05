NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za sredu
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Sreda
21.00 Ajaks - Galatasaraj X2&2+ (1,52)
21.00 Marselj - Atalanta 1 (2,15)
Ukupna kvota: 5,23
Galata igra odlično u Ligi šampiona, znatno bolje od Ajaksa, i te kako ima kvalitet da se nosi sa holandskim velikanom i očekujemo da to pokaže na "Johan Krojf areni".
Barsa igra otvoreno, napadački pod Flikom i Briž će imati šta da kaže protiv katalonskog velikana pred svojim navijačima.
Kvota na Marselj je odlična kao i atmosfera na "Velodromu", poznat je francuski gigant kao odlična domaćinska ekipa i verujemo da može savladati Atalantu koja ne igra kako se od nje očekuje i sve se više priča o smeni Ivice Jurića.
