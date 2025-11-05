Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za sredu

В.М.

05. 11. 2025. u 07:00

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за среду

Foto: Profimedia

Sreda

21.00 Ajaks - Galatasaraj X2&2+ (1,52)

21.00 Klub Briž - Barselona GG&|1+ (1,60)
21.00 Marselj - Atalanta 1 (2,15)

Ukupna kvota: 5,23

Galata igra odlično u Ligi šampiona, znatno bolje od Ajaksa, i te kako ima kvalitet da se nosi sa holandskim velikanom i očekujemo da to pokaže na "Johan Krojf areni".

Barsa igra otvoreno, napadački pod Flikom i Briž će imati šta da kaže protiv katalonskog velikana pred svojim navijačima.

Kvota na Marselj je odlična kao i atmosfera na "Velodromu", poznat je francuski gigant kao odlična domaćinska ekipa i verujemo da može savladati Atalantu koja ne igra kako se od nje očekuje i sve se više priča o smeni Ivice Jurića.

