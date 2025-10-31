Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak

В.М.

31. 10. 2025. u 08:45

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за петак

Foto: Profimedia

Petak

15.50 Al Hilal - Al Šabab 1&2-5 (1,62)

20.00 PSV - Stiard 1&3-6 (1,63)
20.30 Augzburg - Borusija Dortmund 2 (1,65)

Ukupna kvota: 4,36

Probrali smo vam tri glavna fiksa za danas, svi ovi timovi su veliki favoriti, a kod nekih smo dodali i golove kako bi pojačali ukupnu kvotu.

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu - Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

