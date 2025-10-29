NOVA ŠANSA ZA VLAHOVIĆA! Smena trenera otvara vrata startne postave sjajnom Srbinu

POD Tudorom je Vlahović uglavnom bio izmena i dobijao je šansu na kašičicu, a da li će se to promeniti nakon otkaza uručenom hrvatskom stručnjaku videćemo na večerašnjem duelu Juventusa i Udinezea koji se sastaju na "Alijanc stadionu" u okviru devetog kola Serije A (18.30).

Foto: EPA-EFE/ALESSANDRO DI MARCO

Cenu katastrofalnih rezultata Juventusa u poslednje vreme tokom koje su "bjankoneri" vezali čak osam utakmica bez pobede u svim takmičenjima platio je Igor Tudor kome je uručen otkaz, te je postao treći trener zaredom italijanskog velikana koji završava svoj mandat pre isteka ugovora posle Alegrija i Tudora.

Trulo je nešto u redovima Juvea već duže vreme i smene trenera to očigledno ne menjaju, potrebne su velike promene u igračkom kadru, pogotovo veznom redu koji izgleda veoma loše, ali uprava kao da to ne vidi i ponovo se odlučila za rokadu kraj aut linije.

Definitivni naslednik se i dalje ne zna, licitiraju se velika imena poput Spaletija i Manćinija, kao i nešto manje poznata kao što je Rafaele Paladino, a dok se to pitanje ne reši ekipu će voditi Masimo Brambila.

Uzdaju se domaćini u šok terapiju, ali i da dođe do nje pitanje je koliko će trajati, tako da ko se prihvati ovog posla mora zahtevati ozbiljnu podršku u januarskom prelaznom roku koji će nam dosta reći o planovima Juventusa u skorijoj budućnosti.

Što se tiče zamene trenera, od nje bi mogao profitirati srpski centafor Dušan Vlahović koji je većinu utakmica ove sezone provodio na klupi iako je ubedljivo najbolji napadač dvostrukog prvaka Evrope čemu i svedoči podatak da je sa šest pogodaka u svim takmičenjima najbolji strelac ekipe ove sezone.

Razlog za njegovo neigranje je i to što mu na leto ističe ugovor koji gotovo sigurno neće biti obnovljen, ali kada ga već imaju na raspolaganju domaćini ga moraju koristiti ukoliko misle da se bore za mesta koja vode u Ligu šampiona.

Koliko Juve loše igra dovoljno govori to što ovo kolo dočekuje na sedmom mestu, što je veliko razočaranje ako se uzme u obzir dobar start, ali pozitivna stvar je to što mu četvrtoplasirani Inter beži tri boda, tako da razlika nije nedostižna ukoliko se forma "stare dame" popravi.

Večerašnji rival je tradicionalno lak protivnik koji je savladan osam puta na poslednjih deset međusobnih duela, Udineze, ali nastupi gostiju u poslednje vreme govore da bi mogli da gledamo veoma zanimljivu utakmicu na "Alijanc stadionu".

Popularne "zebre" igraju sve bolje, Kosta Runjajić radi maestralan posao i ove sezone, njegovi izabranici su neporaženi na poslednje tri utakmice tokom kojih su osvojili pet bodova i podigli su se na više nego respektabilno osmo mesto na tabeli.

U gostima su ove godine sakupili sedam bodova na četiri utakmice, tako da im to dodatno daje samopouzdanje pred večerašnji susret.

Što se tiče izostanaka, domaćini su bez Bremera i Kabala, dok će kod gostiju meč propustiti samo danski štoper Tomas Kristensen kojeg i dalje muči povreda butine.

Neugodno je predlagati ovu utakmicu, kvota na Juventus je premala, ali mi smo pronašli po nama nešto sigurniji tip koji se slično naplaćuje i vredi ga probati.

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć