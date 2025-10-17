Tip fudbal

IMA LI NEKO EFIKASNIJI OD PRVAKA EVROPE? Ima - i dolazi u goste na Park prinčeva

Olja Mrkić

17. 10. 2025. u 14:19

PSŽ dočekuje Strazbur u derbiju kola. Parižani se suočavaju sa jakom i motivisanom ekipom iz Alzasa, spremnom da pruži ozbiljan otpor.

FOTO: Tanjug/AP

Domaći tim ima efikasan napad – 13 golova u sedam kola – ali Strazbur ih nadmašuje sa 14 postignutih. Ovo obećava atraktivan meč visokog inteziteta.

Za šampiona Francuske pobeda je neophodna da bi zadržali prvo mesto. Liga 1 se najavljuje kao uzbudljiva trka, pa Enrikeov tim ne sme dozvoliti prednosti rivalima.

U poslednjih četiri međusobna duela PSŽ je ostvario tri trijumfa i jedan poraz, pri čemu je svaki meč doneo minimum tri gola. Isto važi za poslednja četiri gostovanja Strazbura.

