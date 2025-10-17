IMA LI NEKO EFIKASNIJI OD PRVAKA EVROPE? Ima - i dolazi u goste na Park prinčeva
PSŽ dočekuje Strazbur u derbiju kola. Parižani se suočavaju sa jakom i motivisanom ekipom iz Alzasa, spremnom da pruži ozbiljan otpor.
Domaći tim ima efikasan napad – 13 golova u sedam kola – ali Strazbur ih nadmašuje sa 14 postignutih. Ovo obećava atraktivan meč visokog inteziteta.
Za šampiona Francuske pobeda je neophodna da bi zadržali prvo mesto. Liga 1 se najavljuje kao uzbudljiva trka, pa Enrikeov tim ne sme dozvoliti prednosti rivalima.
U poslednjih četiri međusobna duela PSŽ je ostvario tri trijumfa i jedan poraz, pri čemu je svaki meč doneo minimum tri gola. Isto važi za poslednja četiri gostovanja Strazbura.
Nakon poraza od Albanije i po povratku reprezentacije iz Andore u Beograd, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Srbije na današnjoj sednici u Staroj Pazovi, doneo je odluku o sporazumnom raskidu ugovora sa selektorom A reprezentacije Draganom Stojkovićem, bez ikakvih daljih obaveza FSS prema njemu.
FUDBALSKI klub Crvena zvezda mogao bi uskoro da krene u potragu za novim trenerom, a rešenje se nalazi u njegovom dvorištu.
FUDBALSKI reprezentativac Srbije Dušan Vlahović mogao bi da ostvari transfer karijere.
