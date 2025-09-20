LETEĆE PARJE NA FALMERU: Pevci tradicionalno teško izlaze na kraj sa "galebovima"

SJAJAN meč trebali bi da gledamo od 16.00 kada Brajton bude ugostio Totenhem u okviru petog kola Premijer lige.

Foto: Profimedia

"Galebovi" ostaju jedan od najtežih rivala za "petlove" bafr kada je reč o susretima na "Falmeru" gde je Totenhem u 21. veku dobio samo tri susreta, od čega dva u kalendarskoj 2022. godini otkada je samo gubio.

Ima Brajton Totenhemov skalp i iz Londona u poslednjem susretu ovih ekipa - maja ove godine bilo je čak 4:1 za "galebove".

Domaćin jeste u rezultatskoj krizi nakon poraza od Evertona i Bornmuta, pa mu ovaj meč donosi i dozu imperativa. S druge strane, Totenhem ulazi sa velikim samopouzdanjem, ali ga čeka protivnik koji igra direktno, agresivno i koji mu je u prošlosti pravio dosta problema. Teško je poverovati da će Sparsi i ovoga puta izdržati bez primljenog gola. Zato je najlogičniji izbor za klađenje upravo gol-gol.

NAŠ TIP: GG (1,60)

