SLAVIJA SE VRAĆA U LIGU ŠAMPIONA: Norvežani imaju dva lica, jedno kod kuće, a drugo na strani
SUSRET dveju ekipa od kojih se ne očekuje neki veliki uspeh ove sezone u Ligi šampiona očekuje nas večeras u Pragu, gde domaća Slavija dočekuje Bode/Glimt.
Forma Slavije je fantastična – neporaženi su u poslednjih 15 utakmica u svim takmičenjima i mogu ostvariti četvrtu uzastopnu pobedu sa minimum tri gola.
Bode/Glimt je takođe u odličnoj formi, sa četiri pobede u poslednjih pet mečeva. Oba tima igraju ofanzivno i mogu očekivati dinamičan susret sa najmanje tri postignuta gola.
Naš tip: 3+ (kvota 1.57)
