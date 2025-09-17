Tip fudbal

SLAVIJA SE VRAĆA U LIGU ŠAMPIONA: Norvežani imaju dva lica, jedno kod kuće, a drugo na strani

Olja Mrkić

17. 09. 2025. u 12:00

SUSRET dveju ekipa od kojih se ne očekuje neki veliki uspeh ove sezone u Ligi šampiona očekuje nas večeras u Pragu, gde domaća Slavija dočekuje Bode/Glimt.

СЛАВИЈА СЕ ВРАЋА У ЛИГУ ШАМПИОНА: Норвежани имају два лица, једно код куће, а друго на страни

Foto: Profimedia

Forma Slavije je fantastična – neporaženi su u poslednjih 15 utakmica u svim takmičenjima i mogu ostvariti četvrtu uzastopnu pobedu sa minimum tri gola.

Bode/Glimt je takođe u odličnoj formi, sa četiri pobede u poslednjih pet mečeva. Oba tima igraju ofanzivno i mogu očekivati dinamičan susret sa najmanje tri postignuta gola.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Naš tip: 3+ (kvota 1.57)

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
U BARSELONI IMA 259 HILJADA PACOVA: Sada su krenuli na Nou Kamp! (VIDEO)

U BARSELONI IMA 259 HILjADA PACOVA: Sada su krenuli na Nou Kamp! (VIDEO)