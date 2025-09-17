SLAVIJA SE VRAĆA U LIGU ŠAMPIONA: Norvežani imaju dva lica, jedno kod kuće, a drugo na strani

SUSRET dveju ekipa od kojih se ne očekuje neki veliki uspeh ove sezone u Ligi šampiona očekuje nas večeras u Pragu, gde domaća Slavija dočekuje Bode/Glimt.

Foto: Profimedia

Forma Slavije je fantastična – neporaženi su u poslednjih 15 utakmica u svim takmičenjima i mogu ostvariti četvrtu uzastopnu pobedu sa minimum tri gola.

Bode/Glimt je takođe u odličnoj formi, sa četiri pobede u poslednjih pet mečeva. Oba tima igraju ofanzivno i mogu očekivati dinamičan susret sa najmanje tri postignuta gola.

Naš tip: 3+ (kvota 1.57)