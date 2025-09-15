VERONA ZA PRVU POBEDU: Kremoneze je pokazao zavidnu formu u poslednjih pet utakmica

VERONA dočekuje Kremoneze na stadionu Mark Antonio Bentegodi.

Foto: EPA-EFE/FABIO MURRU

Verona je u prethodnom kolu pretrpela težak poraz u gostima protiv Lacija. Rimljani su dominirali na Olimpijskom stadionu i slavili sa ubedljivih 4:0. Nedelju dana ranije, Verona je otvorila prvenstvo remijem protiv Udinezea.

Utakmica Kupa Italije protiv Čerinjole donela je napetost i dramu. Posle 1:1 u regularnom vremenu, Verona je bila preciznija u izvođenju penala i prošla je dalje ukupnim rezultatom 4:2, pokazavši mentalnu snagu u trenucima pritiska.

Prijateljska utakmica protiv Sankt Paulija nije donela optimizam. Kod kuće, Verona je poražena sa minimalnih 1:0, a nemački tim je iskoristio slabosti u odbrani domaćeg tima. Serija se završava remijem protiv Sudtirola, takođe u prijateljskoj utakmici. Verona je pokazala više u napadu, ali je podbvacila odbrana poa je završeno 2:2.

Kremoneze je pokazao zavidnu formu u poslednjih pet utakmica – tri pobede, jedan nerešen rezultat i jedan poraz, uz impresivne nastupe protiv renomiranih protivnika. Najnovija pobeda došla je kod kuće protiv Sasuola.

U Kupu Italije protiv Palerma, utakmica je završena bez golova u regularnom toku, a Kremoneze je eliminisan posle izvođenja penala rezultatom 5:4 za goste. Uprkos porazu, ekipa je pokazala borbeni duh i žilavost.

Očekujemo sukob dva veoma slična tima i težak fudbal, verovatno sa ne više od dva gola.

Tip: 0-2 (kvota 1,58)