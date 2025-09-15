Tip fudbal

VERONA ZA PRVU POBEDU: Kremoneze je pokazao zavidnu formu u poslednjih pet utakmica

Olja Mrkić

15. 09. 2025. u 10:34

VERONA dočekuje Kremoneze na stadionu Mark Antonio Bentegodi.

ВЕРОНА ЗА ПРВУ ПОБЕДУ: Кремонезе је показао завидну форму у последњих пет утакмица

Foto: EPA-EFE/FABIO MURRU

Verona je u prethodnom kolu pretrpela težak poraz u gostima protiv Lacija. Rimljani su dominirali na Olimpijskom stadionu i slavili sa ubedljivih 4:0. Nedelju dana ranije, Verona je otvorila prvenstvo remijem protiv Udinezea.

Utakmica Kupa Italije protiv Čerinjole donela je napetost i dramu. Posle 1:1 u regularnom vremenu, Verona je bila preciznija u izvođenju penala i prošla je dalje ukupnim rezultatom 4:2, pokazavši mentalnu snagu u trenucima pritiska.

Prijateljska utakmica protiv Sankt Paulija nije donela optimizam. Kod kuće, Verona je poražena sa minimalnih 1:0, a nemački tim je iskoristio slabosti u odbrani domaćeg tima. Serija se završava remijem protiv Sudtirola, takođe u prijateljskoj utakmici. Verona je pokazala više u napadu, ali je podbvacila odbrana poa je završeno 2:2.

Kremoneze je pokazao zavidnu formu u poslednjih pet utakmica – tri pobede, jedan nerešen rezultat i jedan poraz, uz impresivne nastupe protiv renomiranih protivnika. Najnovija pobeda došla je kod kuće protiv Sasuola.

U Kupu Italije protiv Palerma, utakmica je završena bez golova u regularnom toku, a Kremoneze je eliminisan posle izvođenja penala rezultatom 5:4 za goste. Uprkos porazu, ekipa je pokazala borbeni duh i žilavost.

Očekujemo sukob dva veoma slična tima i težak fudbal, verovatno sa ne više od dva gola.

Tip: 0-2 (kvota 1,58)

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HRVATI ZGROZILI RUSIJU! Zbog onog što Hrvati rade, Rusi ne mogu da dođu sebi!

HRVATI ZGROZILI RUSIJU! Zbog onog što Hrvati rade, Rusi ne mogu da dođu sebi!