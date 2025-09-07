JUČE SMO PROŠLI 3+ TIKET: Evo današnjih predloga - na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas četiri utakmice na kojima se očekuju golovi.
Juče smo vam predložili tri utakmice koje su došle, sa ukupnom kvotom 3,19. Možete da ga čekirate na linku OVDE, a evo i današnjih predloga:
Nedelja
18.00 S. Makedonija - Lihtenštajn UG 3+ (1,34)
20.45 Nemačka - S. Irska UG 3+ (1,43)
20.45 Belgija - Kazahstan UG 3+ (1,30)
20.45 Turska - Španija UG 3+ (1,57)
Ukupna kvota: 3,91
KLADIONIČARSKE PRIČE MILANA ĐURICE: Zašto ljudi kockaju?
SRBIJA POSLE SKANDALA I DRAME ISPALA SA EVROBASKETA! Senzacija, Finska izbacila "orlove" sa Evropskog prvenstva!
Košarkaška reprezentacija Srbije je eliminisana sa Evropskog prvenstva, a plasman među osam najboljih ekipa Evrobasketa 2025 onemogućio je poraz od Finske. Konačan rezultat, 86:92, epilog je burnih dešavanja, na momente i skandaloznih. Ipak, nema se šta zameriti samim pobednicima - oni su muški, borbenijom i, pre svega, koncentrisanijom igrom, uz neverovatan broj ofanivnih skokova protiv više ekipe - izbacili glavnog favorita za zlato. Istina, problemi s kojima su se naši suočili (povrede kapitena Bogdanovića, pa Tristana Vukčevića, koji nije igrao ovoga puta, a usred meča i peh Dobrića, te nastup rovitog Avramovića) nisu bili mali, ali malo ko je očekivao da će ekipa iz zemlje košarke - ispasti sa Evrobasketa već u osmini finala, i to od suparnika koji se nikako ne svrstava u košarkaške supersile. To se i dogodilo.
06. 09. 2025. u 22:50 >> 22:50
SVETISLAV PEŠIĆ OTKRIO TAJNU! Evo zašto je Srbija šokantno ispala sa Evrobasketa!
Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, nastavljeno je uz dramatičnu utakmicu Srbija - Finska u osmini finala, a selektor "orlova" Svetislav Pešić je potom održao konferenciju za štampu koja je bila - baš u njegovom stilu.
06. 09. 2025. u 23:21 >> 23:20
NISU SAMO ZABRANILI SRPSKE ZASTAVE! Evo šta su Letonci još uradili Srbima pred meč u Rigi!
FUDBALSKA reprezentacija Srbije u Rigi je savladala Letoniju 1:0, a meč nije prošao bez prljavih igrica.
06. 09. 2025. u 19:04
