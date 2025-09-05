ITALIJA SE DIŽE, A GATUZOV ŠLEM NA ČELO STIŽE: "Azuri" su propustili dva mundijala, a ni pohod na treći nije počeo baš idealno

LEGENDARNI Đenaro Gatuzo započinje svoj mandat kao selektor Italije utakmicom kvalifikacija za Svetsko prvenstvo protiv Estonije u kojoj je pobeda imperativ.

Foto: Profimedia

Uprkos tome što je odigrala samo dve utakmice Svetskog prvenstva, Italija je zakomplikovala svoj pokušaj da se kvalifikuje za svoje prvo finale Svetskog prvenstva od 2014. godine porazom od 3:0 protiv Norveške u prvoj utakmici, što njihov put ka kvalifikacijama čini problematičnijim.

Strahovi da se četverostruki prvak Sveta Italija treći put uzastopno neće kvalifikovati za Svetsko prvenstvo bar su ublaženi pobedom od 2:0 nad Moldavijom u poslednjoj utakmici Lučana Spaletija na čelu tima, čime je prekinut niz od četiri utakmice bez pobede.

Istina, tri od tih utakmica odigrane su protiv neke od prvih deset FIFA rangiranih nacija, a s obzirom na to da je Italija pobedila u svakom od poslednjih 12 susreta sa timovima van FIFA top 100 od 2019. godine, trebalo bi da lako izađu na kraj sa današnjim rivalom.

Nakon tri poraza u prve četiri kvalifikacione utakmice, šanse Estonije da se plasira na svoj prvi veliki turnir u istoriji praktično su nestale. Nakon razočaravajućih rezultata u Ligi nacija protiv slično rangiranih protivnika, Estonija je pobedila u samo dve od poslednjih deset utakmica od septembra 2024. godine.

Pet golova u četiri nastupa u kvalifikacijama do sada pokazuje da bar imaju šta da ponudeu napadu, ali pošto su izgubili svaku od poslednjih devet utakmica protiv ekipa iz Top 30 FIFA rangiranih ekipa, njihove šanse za neočekivanu pobedu su u domenu naučne fantastike.

