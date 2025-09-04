Tip fudbal

POLUVREME-KRAJ: Ovo je današnji predlog redakcije Tipa za popularnu igru "prelaza"

KVALIFIKACIJE za Mundijal u evropskoj zoni donose nekoliko zanimljivih i izjednačenih duela.

Četvrtak

16.00 Kazahstan - Vels X-X (5,80)

20.45 Luksemburg - S. Irska X-X (4,00)

Ukupna kvota: 23,20

