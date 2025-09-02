Tip fudbal

POLUVREME-KRAJ: Ovo je današnji predlog redakcije Tipa za popularnu igru "prelaza"

В.М.

02. 09. 2025. u 13:55

PONUDA nije primamljiva, ali pronašli smo vam dva para.

Foto: Profimedia

Utorak

18.30 Targovište - Dumbravica 1-1 (2,15)

15.00 Ankara - Eskišehir 1-1 (2,45)

Ukupna kvota: 5,26

