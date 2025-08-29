KO SE BOLJE SNAŠAO U LA LIGI? Elčeov podvig koji se ne pamti poslednjih pet decenija
Elče i Levante, oba novajlije u La Ligi, sastaju se u meču koji može da bude ključan u borbi za opstanak.
Elče je odlično otvorio sezonu remijima protiv Betisa i Atletika (1:1), što je prvi put posle 49 godina da izbegava poraz u prva dva kola elite. Kod kuće imaju niz od pet utakmica bez poraza (2 pobede i 3 remija).
Levante je počeo sa dva poraza, oba nakon poslednjeg gola u nadoknadi, ali pokazao je borbenost protiv Barselone, vodeći 2:0 pre nego što je izgubio sa 3:2.
Istorijski, Elče nije pobedio Levante u poslednjih šest susreta (po tri poraza i remija), dok je Levante u poslednje četiri međusobne utakmice postigao tri gola.
Statistika je na strani Levantea, pa verujemo da će gosti stići do prvih bodova u sezoni.
NAŠ TIP: 2 (3,35)
