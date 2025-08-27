OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"
TIP vam za danas predlaže tri utakmice na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.
Sreda
16.00 Oksford J. - Koventri GG (1,88)
21.00 Selta - Betis GG (1,70)
21.00 Grimzbi - MAnčester J. GG (2,17)
Ukupna kvota: 6,81
