OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"
TIP vam za danas predlaže tri utakmice na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.
Utorak
20.45 Bornmut - Brentford GG (1,56)
20.45 Vigan - Stokport GG (1,60)
21.00 Šturm - Bode/Glimt GG (1,48)
Ukupna kvota: 3,64
