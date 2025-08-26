Tip fudbal

OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"

В.М.

26. 08. 2025. u 11:56

TIP vam za danas predlaže tri utakmice na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.

FOTO: Profimedija

Utorak

20.45 Bornmut - Brentford GG (1,56)

20.45 Vigan - Stokport GG (1,60)
21.00 Šturm - Bode/Glimt GG (1,48)

Ukupna kvota: 3,64

BONUS VIDEO: Kladioničarske priče Milana Đurice

