VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!

В.М.

22. 08. 2025. u 12:40

JUČE je malo falilo da pogodimo kvotu 28.60, izdao nas je PAOK, ali vraćamo se još jači na novim tipovima.

Petak

20.30 Bajern Minhen - RB Lajpcig |GG (3,50)

21.00 Vest hem - Čelsi D |1+ (2,55)
21.30 Betis - Alaves X (3,45)

Ukupna kvota: 30,79

