Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa četiri realne kvote

В.М.

21. 08. 2025. u 08:14

DANAS verujemo u sledeće predloge.

ЛАГАНО ДОЛАЗИ: Тип предлог за сигурица тикет са четири реалне квоте

Foto: Profimedia

Četvrtak

19.00 Malme - Sigma Olumuc 1X (1,14)

20.00 Zrinjski - Utreht X2 (1,23)
20.00 Škendija - Ludogorec UG 0-3 (1,23)
20.45 Rijeka - PAOK UG 0-3 (1,27)

Ukupna kvota: 2,19

Malme je favorit, igra pred svojim navijačima i ne smeo biti poražen.

Utreht je bolji tim od Zrinjskog, igra veoma dobro na startu prvenstva, ali Bosanci su dobri na svom terenu, oprezno predlažemo duplu šansu.

Ludogorec i Rijeka igraju izuzetno tvrdo u Evropi, taktički su dobro postavljeni, njihovi mečevi broje malo golova i verujemo da će se to nastaviti protiv Škendije, odnosno PAOK-a.

