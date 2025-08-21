LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa četiri realne kvote

DANAS verujemo u sledeće predloge.

Četvrtak 19.00 Malme - Sigma Olumuc 1X (1,14)



20.00 Škendija - Ludogorec UG 0-3 (1,23)

20.45 Rijeka - PAOK UG 0-3 (1,27) 20.00 Zrinjski - Utreht X2 (1,23)20.00 Škendija - Ludogorec UG 0-3 (1,23)20.45 Rijeka - PAOK UG 0-3 (1,27) Ukupna kvota: 2,19

Malme je favorit, igra pred svojim navijačima i ne smeo biti poražen.

Utreht je bolji tim od Zrinjskog, igra veoma dobro na startu prvenstva, ali Bosanci su dobri na svom terenu, oprezno predlažemo duplu šansu.

Ludogorec i Rijeka igraju izuzetno tvrdo u Evropi, taktički su dobro postavljeni, njihovi mečevi broje malo golova i verujemo da će se to nastaviti protiv Škendije, odnosno PAOK-a.

