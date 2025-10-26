Tip Asova

MILOŠ STANIMIROVIĆ: Čekajući Beniteza PAO pogubio „konce“

Žarko Urošević

26. 10. 2025. u 11:30

* Menadžer iz Atine, tipuje Grčku 1

МИЛОШ СТАНИМИРОВИЋ: Чекајући Бенитеза ПАО погубио „конце“

MOJ TIP

NEDELjA, 

Levadijakos – Aris 1

PANATINAIKOS – ASTERAS 2-3

PAOK – Volos 0-2

OLIMPIJAKOS – AEK 1&3+

Po Grčkim medijima se šuška da je gazde Panatinaikosa pregovare sa trofejnim stručnjkom Rafa Benitezom priveo kraju i privolio ga da preuzme kormilo. Čekajući potvrdu Španca, Panatinaikos je počeo da gubi „konce“ u svojoj igri na poslednjem duelu sa Arisom (1:1), a nije isključeno da će slično biti i na domaćem terenu protiv Asterasa.

Ranjeni AEK posle poraza od PAOK-a neće biti u stanju da se suprotstavi šampionu Olimpijakosu.

