Tip Asova

SEAD JAHIĆ: Komšije za prestiž

Žarko Urošević

19. 09. 2025. u 10:30

* Menadžer iz Slovenije, pogodio sve parove prošlog kola

СЕАД ЈАХИЋ: Комшије за престиж

MOJ TIP

petak, 

Aluminij – Maribor 3+

subota, 

OLIMPIJA – BRAVO 1

Domžale – Koper  GG

nedelja, 

Mura – Radomlje 3+

Primorje – Celje GG

Komšijski okršaji Aluminija i Maribora, koje razdvaja samo 20 kilometara, često su uzbudljivi. Tribine će biti dobro ispunjene, ekipe će želeti da se nadigravaju, što obećava otvoren duel sa dosta pogodaka.

Olimpija bi za poslednji poraz od Radomlja morala da se vadi kako zna i ume u okršaju sa Bravom.

