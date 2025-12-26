"PO NALOGU PUTINA" Peskov: Održan telefonski razgovor ruske i američke administracije - dogovorena jedna stvar

PO nalogu ruskog predsednika Vladimira Putina, održan je telefonski razgovor predstavnika ruske i američke administracije, i dogovoreno je da se dijalog o mirovnom rešenju za Ukrajinu nastavi, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Foto: M.Stevanović

- Po nalogu predsednika Putina, došlo je do kontakta između predstavnika ruske i američke administracije - rekao je Peskov na konferenciji za novinare, prenosi TASS.

Dodao je da su u razgovorima učestvovali pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov i nekoliko sagovornika iz Bele kuće.

Prema njegovim rečima, razgovor je održan nakon posete specijalnog izaslanika ruskog predsednika Kirila Dmitrijeva Sjedinjenim Američkim Državama, koji je u Majamiju predvodio rusku delegaciju na pregovorima o mirovnom rešenju za Ukrajinu.

(Tanjug)

