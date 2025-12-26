Svet

"PO NALOGU PUTINA" Peskov: Održan telefonski razgovor ruske i američke administracije - dogovorena jedna stvar

В. Н.

26. 12. 2025. u 14:03

PO nalogu ruskog predsednika Vladimira Putina, održan je telefonski razgovor predstavnika ruske i američke administracije, i dogovoreno je da se dijalog o mirovnom rešenju za Ukrajinu nastavi, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

ПО НАЛОГУ ПУТИНА Песков: Одржан телефонски разговор руске и америчке администрације - договорена једна ствар

Foto: M.Stevanović

- Po nalogu predsednika Putina, došlo je do kontakta između predstavnika ruske i američke administracije - rekao je Peskov na konferenciji za novinare, prenosi TASS.

Dodao je da su u razgovorima učestvovali pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov i nekoliko sagovornika iz Bele kuće.

Prema njegovim rečima, razgovor je održan nakon posete specijalnog izaslanika ruskog predsednika Kirila Dmitrijeva Sjedinjenim Američkim Državama, koji je u Majamiju predvodio rusku delegaciju na pregovorima o mirovnom rešenju za Ukrajinu.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NE ŽELIM DA PRIČAM O TOME - KAD MI JE TEŠKO, ODEM DA SE IPOVEDIM: Jovo bežao iz Krajine, 12 dana proveo u koloni Oluje

"NE ŽELIM DA PRIČAM O TOME - KAD MI JE TEŠKO, ODEM DA SE IPOVEDIM": Jovo bežao iz Krajine, 12 dana proveo u koloni "Oluje"