Tip Asova

SILVIJU BALAĆE: Rapid i Dinamo napadaju vrh

Žarko Urošević

19. 09. 2025. u 09:40

* Tipuje parove Rumunije 1

СИЛВИЈУ БАЛАЋЕ: Рапид и Динамо нападају врх

Ilustracija

MOJ TIP

Botošani – FKSB 2

Arđeš – U. Kluž X2

Ocelul – Univer. Krajova 0-2

Unirea S. - Petrolul 0-2

Kluž – UTA 1

RAPID – HERMANŠTAT 1

Ćiksereda – Metaloglobus X

DINAMO – FARUL 1

Previranja u Klužu i FKSB negativno su uticala na fudbalere, rezultati su loši. Posustajanje velikana iskoristili su Rapid i Dinamo. Dvojac iz prestonice, kako prvenstvo odmiče igra sve bolje. Po meni, postali su konkurentni vodećoj Univerzitatei, glavni kandidati za titulu.

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)

OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)