NA DANAŠNJI DAN OSLOBOĐENO SMEDEREVU U DRUGOM SVETSKOM RATU: Položeni venci na spomenik herojima
Na današnji dan, pre 82 godine, 16. oktobra 1944. godine, nakon trodnevnih borbi, borci dva bataljona Prve krajiške brigade uz podršku 75. korpusa Crvene armije i stanovništva, oslobodili su Smederevo od nemačkog okupatora.
Tog dana građani Smedereva su u predvečerje na ulicama slavili dugo isčekivanu slobodu, a Smederevo se danas sa dužnim poštovanjem seća svih žrtava koje su pale za oslobođenje grada.
Negujući kulturu sećanja, u parku „ Tri heroja“održan je komemorativni skup.
Povodom oslobođenja Smedereva u Drugom svetskom ratu kraj bisti Ivana Stefanovića Srbe, Milivoja Stojkovića Miće i Svetomira Mladenovića Svete vence su položili: predstavnici Garnizona Vojske Republike Srbije Požarevac, Grada Smedereva, Policijske uprave Smederevo, SUBNOR-a Srbije, Gradskog odbora SUBNOR-a, SUBNOR-a iz Rače, Bijeljine, Loznice, Sopota, Gradskog odbora SPS-a Smederevo i Udruženja potomaka ratnika 1912 -1918. iz Smedereva i Kovina.
Okupljenim građanima zatim se obratio zamenik predsednika SUBNOR-a Srbije Tomislav Milenković, a u ime Gradskog odbora SUBNOR-a Smederevo Ranko Višekrunić.
Povodom obeležavanja 82. godišnjice oslobođenja grada Smedereva u Drugom svetskom ratu, za predstavnike Vojske Republike Srbije, SUBNOR-a Srbije, SUBNOR-a Smedereva i goste iz drugih gradova, u Gradskoj upravi organizovan je prijem.
U ime grada Smedereva prisutne je pozdravio predsednik Skupštine grada Milan Perić, podsećajući da je 16. oktobar 1944. godine veliki dan u istoriji Smedereva.
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