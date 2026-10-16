Srbija

NA DANAŠNJI DAN OSLOBOĐENO SMEDEREVU U DRUGOM SVETSKOM RATU: Položeni venci na spomenik herojima

Јелена Илић
Jelena Ilić

16. 10. 2026. u 13:56

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Na današnji dan, pre 82 godine, 16. oktobra 1944. godine, nakon trodnevnih borbi, borci dva bataljona Prve krajiške brigade uz podršku 75. korpusa Crvene armije i stanovništva, oslobodili su Smederevo od nemačkog okupatora.

НА ДАНАШЊИ ДАН ОСЛОБОЂЕНО СМЕДЕРЕВУ У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ: Положени венци на споменик херојима

Foto: N. Živanović

Tog dana građani Smedereva  su u predvečerje na ulicama slavili dugo isčekivanu slobodu, a Smederevo se danas sa dužnim poštovanjem seća svih žrtava koje su pale za oslobođenje grada.

Negujući kulturu sećanja, u parku „ Tri heroja“održan je komemorativni skup.

Povodom oslobođenja Smedereva u Drugom svetskom ratu  kraj bisti Ivana Stefanovića Srbe, Milivoja Stojkovića Miće i Svetomira Mladenovića Svete vence su položili: predstavnici Garnizona Vojske Republike Srbije Požarevac, Grada Smedereva, Policijske uprave Smederevo, SUBNOR-a Srbije, Gradskog odbora SUBNOR-a, SUBNOR-a iz Rače, Bijeljine, Loznice, Sopota, Gradskog odbora SPS-a Smederevo i Udruženja potomaka ratnika 1912 -1918. iz Smedereva i Kovina.

Foto: Фото: Н. Живановић

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Okupljenim građanima zatim se obratio zamenik predsednika SUBNOR-a Srbije Tomislav Milenković, a u ime Gradskog odbora SUBNOR-a Smederevo Ranko Višekrunić.

Povodom obeležavanja 82. godišnjice oslobođenja grada Smedereva u Drugom svetskom ratu, za predstavnike Vojske Republike Srbije, SUBNOR-a Srbije, SUBNOR-a Smedereva i goste iz drugih gradova, u Gradskoj upravi organizovan je prijem.

U ime grada Smedereva  prisutne je pozdravio predsednik Skupštine grada Milan Perić, podsećajući da je 16. oktobar 1944. godine veliki dan u istoriji Smedereva.

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