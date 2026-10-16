Srbija

ROK DO KRAJA OKTOBRA: Produžen tender za brzu saobraćajnicu Kraljevo-Novi Pazar

Goran Ćirović

16. 10. 2026. u 12:09

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Zainteresovani strateški partneri imaju dodatnih 15 dana da dostave prijave za izgradnju brze saobraćajnice od Kraljeva do Novog Pazara, sa krakom prema Jarinju.

РОК ДО КРАЈА ОКТОБРА: Продужен тендер за брзу саобраћајницу Краљево-Нови Пазар

G.Šljivić

Novi rok koji su odredili Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i „Koridori Srbije” ističe 30. oktobra, dok je otvaranje prijava zakazano za 2. novembar.

G.Šljivić

 

Moderna i bezbedna saobraćajnica, projektovana za brzinu od 80 do 100 kilometara na sat, od petlje Adrani, na Moravskom koridoru kod Kraljeva, pa do Novog Pazra, biće dugačka 83,4 kilometra, dok će sa krakom Raška–Jarinje od 11,3, ukupna dužina dostići - 94,7 kilometara.

G.Šljivić

 

Kroz kraljevačku teritoriju buduća brza saobraćajnica proćiće dužinom od oko 49 kilometara, kroz opštinu Raška oko šest, a kroz područje Novog Pazara nešto više od 28 kilometara.

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