SVE NA KVANTAŠU: U Subotici se sutra održava "Vašar zimnice"
Vašar zimnice, 25. po redu, u organizaciji JKP „Subotičke pijace”, održaće se u subotu, 17. oktobra na Kvantaškoj pijaci.
Vašar već dve i po decenije okuplja poljoprivredne proizvođače koji nude veliki izbor sezonskog povrća i voća iz sopstvene proizvodnje.
Tom prilikom će biti organizovana i humanitarna akcija prikupljanja pomoći za Narodnu kuhinju. Povrće, voće i drugi prehrambeni proizvodi koje će donirati učesnici vašara, biće uručeni predstavnicima Crvenog krsta.
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