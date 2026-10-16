Srbija

SVE NA KVANTAŠU: U Subotici se sutra održava "Vašar zimnice"

Jelena Lemajić

16. 10. 2026. u 12:03

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Vašar zimnice, 25. po redu, u organizaciji JKP „Subotičke pijace”, održaće se u subotu, 17. oktobra na Kvantaškoj pijaci.

СВЕ НА КВАНТАШУ: У Суботици се сутра одржава Вашар зимнице

G.Šljivić

Vašar već dve i po decenije okuplja poljoprivredne proizvođače koji nude veliki izbor sezonskog povrća i voća iz sopstvene proizvodnje.

Tom prilikom će biti organizovana i humanitarna akcija prikupljanja pomoći za Narodnu kuhinju. Povrće, voće i drugi prehrambeni proizvodi koje će donirati učesnici vašara, biće uručeni predstavnicima Crvenog krsta.

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