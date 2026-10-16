SVE NA KVANTAŠU: U Subotici se sutra održava "Vašar zimnice"

Vašar zimnice, 25. po redu, u organizaciji JKP „Subotičke pijace”, održaće se u subotu, 17. oktobra na Kvantaškoj pijaci.

G.Šljivić

Vašar već dve i po decenije okuplja poljoprivredne proizvođače koji nude veliki izbor sezonskog povrća i voća iz sopstvene proizvodnje.

Tom prilikom će biti organizovana i humanitarna akcija prikupljanja pomoći za Narodnu kuhinju. Povrće, voće i drugi prehrambeni proizvodi koje će donirati učesnici vašara, biće uručeni predstavnicima Crvenog krsta.