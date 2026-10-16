Srbija

VIKEND U ZNAKU PENZIONERA: Na Novosadskom sajmu sadržaji za najstarije

Jelena Lemajić

16. 10. 2026. u 12:24

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U auli Novosadskog sajma ovog vikenda biće održan 14. Sajam za penzionere.

ВИКЕНД У ЗНАКУ ПЕНЗИОНЕРА: На Новосадском сајму садржаји за најстарије

Foto: Robert Kneschke/Alamy/Profimedia

Novi Sad će i ove jeseni biti mesto susreta brojnih kompanija, udruženja i institucija koje svojim proizvodima, uslugama i programima odgovaraju na potrebe najstarijih sugrađana. Posetioce očekuju sadržaji posvećeni zdravlju, kvalitetnijem i aktivnijem životu, edukaciji, druženju i zabavi.

Na štandovima izlagača biće predstavljeni brojni medicinski, farmakološki, prehrambeni i drugi proizvodi namenjeni starijim osobama, dok će kroz prateći program biti obrađene teme kao što su zdrava ishrana, rekreacija, edukacija, volontiranje, stvaralaštvo, osiguranje, finansije i pravna zaštita.

Poseban deo programa biće posvećen temi demencije i značaju pravovremenog prepoznavanja i adekvatnog odnosa prema osobama koje žive sa ovim oboljenjem. Dom zdravlja „Novi Sad“, u saradnji sa Gradskom upravom za zdravstvo, od avgusta 2026. godine realizuje projekat „Život sa demencijom“. Projekat kroz psihoedukativna predavanja ima za cilj da informiše i edukuje građane, porodice i profesionalce koji dolaze u kontakt sa osobama obolelim od demencije, kao i da doprinese pravovremenom prepoznavanju bolesti i unapređenju komunikacije i odnosa prema obolelima.

Pored edukativnih sadržaja, najstarije posetioce na Sajmu očekuju zabava, brojna iznenađenja i vredne nagrade, kao i prilika za druženje i upoznavanje sa sadržajima koji mogu doprineti kvalitetnijem i aktivnijem životu.

   

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