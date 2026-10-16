ANGELINA U VREMENU ZLA: Promocija knjige prof.dr Dragana Pavlovića u Kragujevcu

U KRAGUJEVAČKOJ Biblioteci Kolonija večeras je predstavljena knjiga "Angelina ljubav i krv", čiji je autor profesor dr Dragan Pavlović, čuveni naš anestezilog, pisac, univerzitetski poslenik i humanista.

V Mitrić

Roman svedoči o sudbini kragujevačke devojke Angeline, koju je piščevoj majci ispričala njena majka, dok je, sa roditeljima, kao dečak živeo u Kragujevcu, gradu kom je, uvek, bio i ostao privržen, mada je odavno Beograđanin.

Na maestralan način, svedočeći o tri dana krvavog kragujevačkog i srpskog stradanja, kada, je umorno nevinih 3.000 stanovnika, pre svega đaka u Šumaricama, Pavlović je ispričao priču o devojci, koja je, u tim okolnostima, živela život na ivici pakla sa svih strana. Beleži njen život, u tom jadu od života, pod fašističkim dželatima, navodi odnos ljudi prema njoj, tragičnom kraju, ali i otvara mnoge teme, koje se odnose na čoveka, u zlim vremenima, o mnogim dilemama, nedoumicama, izazovima.

- Još jedno pitanje se nameće za analizu: da li je vredno žrtvovati svoj život i boriti se protiv jačeg neprijatelja, kada je ta borba sa neizvesnim ishodom? Ili da li je neophodno poginuti u toj borbi? Postoje li drugi načini da se izvojuje pobeda, a da se ne izgubi život? Na kraju, ako dođe do pobede i ostvari se mir, u njemu se izvitopere mnogi ideali revolucije i život krene drugim tokom upravo vođen pobednicima koji su preživeli. Oni su na taj način izdali bazične vrednosti za koje su poginuli njihovi drugovi - ispričao je profesor Pavlović.

On je dodao da se patriotizam i ljubav prema otadžbini i slobodi mogu iskazati na razne načine, dodavši da u svakoj revoluciji i ratnoj stihiji postoje heroji i izdajnici.

- Gde su granice herojstva, a gde su okviri izdaje? Da li je strah međa između hrabrosti i kukavičluka? Strah je korisna emocija ukoliko možemo da rukovodimo njome. Ona nas upozorava na vreme da smo u opasnosti i da treba da preduzmemo izvesne zaštitne radnje. Kada se otrgne kontroli i preraste u iracionalnu emociju koja dovodi do panike, onda dovodi u razne probleme. Slično je sa bolom koji je jedan specifičan osećaj - rekao je autor.

Priređen je i kulturno umetnički program u kom su učestvovali i đaci i profesori Muzičke škole u Kragujevcu, a o knjizi je govorila dr Olivera Jevtić.



