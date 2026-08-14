GORELA DEPONIJA „MORAVIŠTE“ KOD VARVARINA: U Paraćinu jutros primetan dim

PARAĆIN je jutros osvanuo prepun dima za koji su građani mislili najpre da je zbog požara u Deliblatskoj peščari, ali se ubrzo razjasnilo da gori deponija „Moravište“ koja se nalazi između opština Varvarin i Ćićevac.

Foto: Fejsbuk/Temnić.info

Požar je tamo izbio u četvrtak oko 11 sati, a na terenu su radi njegovog gašenja angažovane odmah mnoge ekipe i mehanizacija iz obe opštine koje su se borile sa vatrom, prema pisanju tamošnjih medija.

Štabovi za vanredne situacije Varvarina i Ćićevca upozorili su građane da budu posebno oprezni zbog visokih temperatura i suvog rastinja koji stvaraju uslove za brzo širenje vatre, uz molbu da ne pale vatru na otvorenom.

Paraćinski meteorolog-amater Vladimir Dikić navodi da je dim stigao do Paraćina iz pravca Varvarina zbog strujanja vazduha, te da je moguće da se iz tog razloga oseti i u drugim mestima Pomoravlja.