Poziv talentovanim crtačima: U susret strip suretima u Užicu

UŽIČKI Gradski kulturni centar Užice je raspisao je konkurs za izbor najboljeg strip kaiša, otvoren za učenike osnovnih i srednjih škola, kao i sve ljubitelje stripa i kreativnog izražavanja. Na ovaj način, talentovani crtači biće deo festivala “Užički strip susreti“.

N. Janković

- Strip kaiš je definisan kao strip u jednom redu, sa jednim do četiri kadra i zaokruženom pričom a cilj je podsticanje kreativnosti i umetničkog izražavanja mladih – rečeno je u Kulturnom centru - Tema radova je slobodna, a učesnici mogu kroz crtež i tekst izraziti humor, generacijske poruke ili lični pogled na svet. Najbolji radovi biće objavljeni, a planirano je i izdavanje posebne publikacije posvećene manifestaciji.

Tri najbolja dela dobiće nagrade u vidu strip izdanja domaćih izdavača, koje će dodeliti žiri sastavljen od autora stripova.

Rok za slanje radova je 24. april, a prijave se mogu poslati poštom na adresu Gradskog kulturnog centra u Užicu ili predati lično u Gradski kulturni centar u prijemnoj kancelariji.