Svečanost u Požarevcu: Uručene povelje „Dositej Obradović“ pojedinicima i institucijama za doprinos u oblasti obrazovanja

Ministar prosvete prof. dr Dejan Vuk Stanković uručio je danas povelje „Dositej Obradović“ pojedincima i institucijama za postignute doprinose u oblasti obrazovanja u Republici Srbiji, u toku školske 2024/2025. godine.

Stanković je povelju „Dositej Obradović“ uručio: učenicima iz Niša - Jovani Glidžić iz Gimnazije „Bora Stanković“ i Janku Jeleniću iz OŠ „Miroslav Antić“, Jeleni Vesković, studentkinji doktorskih akademskih studija hemije na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu, Urošu Mladenoviću studentu Hemijskog fakulteta u Beogradu, profesorki razredne nastave Biljani Ristić, kao i Bratislavu Filipoviću, osnivaču i direktoru „Akademije Filipović“ iz Jagodine. Povelje su dobili i OŠ „8. oktobar“ iz Vlasotinca, Farmaceutsko-fizioterapeutska škola iz Beograda i Akademija strukovnih studija iz Leskovca.

Čestitajući dobitnicima na svečanosti pod nazivom „Idućʼ uči, u vekove gleda“, koja je održana u Centru za kulturu u Požarevcu, ministar je izrazio uverenje da će ovo priznanje predstavljati dodatnu motivaciju u budućem radu i profesionalnom zalaganju.

- U godini za nama, koja je bila prepuna izazova za obrazovni sistem, uspeli smo da sistem očuvamo i da u tom sistemu prepoznamo i nagradimo pojedinice i institucije koji su svojim zalaganjem, znanjem, radom i veštinama primer posvećenosti, kontinuiranog napretka u oblasti obrazovanja - rekao je ministar.

On je ukazao da je prvi ministar prosvete Dositej Obradović jedan od najvećih srpskih reformatora i prosvetitelja, da su njegova dela i ideje svevremenske i da se u svim školama 10. april obeležava kao Dan sećanja na Dositeja Obradovića.

Ministar je istakao da Ministarstvo prosvete nastavlja da radi na unapređivanju obrazovnog procesa na svim nivoima i stvaranju još kvalitetnijih uslova za rad i učenje.

Ministar prosvete uručio je zahvalnicu domaćinu ovogodišnje svečanosti Osnovnoj školi „Dositej Obradović“, koja je jedna od oko 30 obrazovnih ustanova koje nose ime prvog ministra prosvete. Nakon programa, ministar je i posetio ovu školu. Inicijativa Ministarstva prosvete je, da ubuduće, škole koje nose naziv po Dositeju Obradoviću budu domaćini ove svečanosti.

Učenici i nastavnici Osnovne škole „Dositej Obradović“ iz Požarevca pripremili su bogat kulturno-umetnički program kroz koji su predstavili lik i delo Dositeja Obradovića pored učenika i nastavnika.