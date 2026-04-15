Povodom 150 godina od rođenja Bore Stankovića: Dodeljene nagrade pobednicima konkursa ,,Između pesme i ćutanja“
U Galeriji Narodnog univerziteta organizovana je svečana dodela diploma i nagrada pobednicima literarnog konkursa „Između pesme i ćutanja“, raspisanom povodom 150 godina od rođenja Bore Stankovića
- Konkurs ,,Između pesme i ćutanja“ nosi u sebi upravo ono što je obeležilo Borino stvaralaštvo, napetost između izgovorenog i prećutanog, između čežnje i sudbine, između onoga što srce želi i onoga što život nameće. U tom prostoru između pesme i tišine rađaju se najiskrenije priče - rekla je direktorka Kulturnog centra Izabela Savić.
Po oceni stručnog žirija predsednice doc. dr Milice Aleksić, profesorke književnosti i članova Žakline Mladenovski, prof. srpskog jezika i književnosti i Radosava Stojanovića, književnika, prvo mesto osvojila je Natalija Dimitrijević, drugo mesto pripalo je Lazaru Trajkoviću, dok je treća nagrada dodeljena Aleksandri Jovanović. Takođe, pohvaljeni su radovi Aleksandre Jović, Petre Marković i Ivana Jankovića.
Preporučujemo
„Šta znaš o zdravlju?“: Interaktivni kviz Crvenog krsta Vojvodine u Novom Sadu
Udar na srpske svetinje: Kako je mržnja prema državi i SPC pretvorila Novi Sad u poporište napada
Suština srpskog autošovinizma najbolje se vidi u hrvatskom ogledalu. Tom antinarodnom i antinacionalnom (samo)razumevanju, pratećoj ideologiji i njenoj paranaučnoj potki, skloni su elitni „učeni“ Srbi koje vidim kao protiv doma spremne.
15. 04. 2026. u 14:36
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
