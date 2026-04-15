Srbija

Povodom 150 godina od rođenja Bore Stankovića: Dodeljene nagrade pobednicima konkursa ,,Između pesme i ćutanja“

Јелена Стојковић
Jelena Stojković

15. 04. 2026. u 15:17

U Galeriji Narodnog univerziteta organizovana je svečana dodela diploma i nagrada pobednicima literarnog konkursa „Između pesme i ćutanja“, raspisanom povodom 150 godina od rođenja Bore Stankovića

Поводом 150 година од рођења Боре Станковића: Додељене награде победницима конкурса ,,Између песме и ћутања“

Foto: Grad Vranje

- Konkurs ,,Između pesme i ćutanja“ nosi u sebi upravo ono što je obeležilo Borino stvaralaštvo, napetost između izgovorenog i prećutanog, između čežnje i sudbine, između onoga što srce želi i onoga što život nameće. U tom prostoru između pesme i tišine rađaju se najiskrenije priče - rekla je direktorka Kulturnog centra Izabela Savić.

Po oceni stručnog žirija predsednice  doc. dr Milice Aleksić, profesorke književnosti i članova Žakline Mladenovski, prof. srpskog jezika i književnosti i Radosava Stojanovića, književnika, prvo mesto osvojila je Natalija Dimitrijević, drugo mesto pripalo je Lazaru Trajkoviću, dok je treća nagrada dodeljena Aleksandri Jovanović. Takođe, pohvaljeni su radovi Aleksandre Jović, Petre Marković i  Ivana Jankovića.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Posvetila sam se detetu, a on je našao drugu: Snežanu muž varao dok se borila sa teškim oboljenjem - Bilo me je sramota

Posvetila sam se detetu, a on je našao drugu: Snežanu muž varao dok se borila sa teškim oboljenjem - "Bilo me je sramota"