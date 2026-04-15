Povodom 150 godina od rođenja Bore Stankovića: Dodeljene nagrade pobednicima konkursa ,,Između pesme i ćutanja“

U Galeriji Narodnog univerziteta organizovana je svečana dodela diploma i nagrada pobednicima literarnog konkursa „Između pesme i ćutanja“, raspisanom povodom 150 godina od rođenja Bore Stankovića

- Konkurs ,,Između pesme i ćutanja“ nosi u sebi upravo ono što je obeležilo Borino stvaralaštvo, napetost između izgovorenog i prećutanog, između čežnje i sudbine, između onoga što srce želi i onoga što život nameće. U tom prostoru između pesme i tišine rađaju se najiskrenije priče - rekla je direktorka Kulturnog centra Izabela Savić.

Po oceni stručnog žirija predsednice doc. dr Milice Aleksić, profesorke književnosti i članova Žakline Mladenovski, prof. srpskog jezika i književnosti i Radosava Stojanovića, književnika, prvo mesto osvojila je Natalija Dimitrijević, drugo mesto pripalo je Lazaru Trajkoviću, dok je treća nagrada dodeljena Aleksandri Jovanović. Takođe, pohvaljeni su radovi Aleksandre Jović, Petre Marković i Ivana Jankovića.