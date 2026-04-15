Bila je oštećena i polivena farbom: U Novom Sadu otkrivena obnovljena bista Tarasa Ševčenka
SPOMENIK ukrajinskom pesniku Tarasu Ševčenku (1814-1861) u Novom Sadu, koji je nedavno obnovljen nakon što je krajem februara ove godine bio oštećen i ispolivan crnom farbom, otkrili su danas gradonačelnik Žarko Mićin i ambasador Ukrajine u Srbiji Oleksandr Litvinenko.
- Završetkom radova na sanaciji spomenika Tarasu Ševčenku, Grad Novi Sad još jednom potvrđuje da je briga o kulturnom nasleđu prevashodno pitanje vrednosti, identiteta i odgovornosti prema svim našim sugrađanima. Novi Sad je od 1748. godine, od kada je stekao status slobodnog kraljevskog grada, građen kao prostor tolerancije, uvažavanja i prožimanja različitih naroda, vera i kultura. Sporadični incidenti ne mogu i ne smeju da definišu stremljenje jedne zajednice, posebno ne zajednice koja ima tako duboko ukorenjenu tradiciju tolerancije. Danas, na godišnjicu uspostavljanja diplomatskih odnosa Srbije i Ukrajine, šaljemo jasnu poruku da je Novi Sad je grad tolerancije, zajedništva i mirnog suživota a da vandalizam i netrpeljivost nemaju mesta u našem gradu - rekao je gradonačelnik Mićin.
Ambasador Litvinenko je zahvalio gradonačelniku Novog Sada na restauraciji spomenika Tarasu Ševčenku i izrazio nadu da će se kulturno nasleđe Novog Sada, kao multinacionalnog grada, nastaviti uvećavati na dobrobit njegovih stanovnika i gostiju.
Zavod za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada je odmah posle oštećenja spomenika Tarasu Ševčenku, koji se nalazi u Aleji Mike Antića, preduzeo korake iz svoje nadležnosti kako bi sanacijom ta spomen-bista bila vraćena u prvobitno stanje. Nakon stručne procene oštećenja biste sa pijedestalom, angažovan je vajar Ljubomir Šćepanović radi izvođenja sanacije.
