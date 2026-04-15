Kao što je Vučić najavio: Početak Trećeg svetskog rata pitanje dana - Rusija najavila da će gađati fabrike dronova u Evropi

15. 04. 2026. u 19:40

KAO što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio, očigledno je početak Trećeg svetskog rata pitanje dana ili nedelja.

Као што је Вучић најавио: Почетак Трећег светског рата питање дана - Русија најавила да ће гађати фабрике дронова у Европи

Rusija je najavila da su legitimne mete sve fabrike dronova u Evropi koje prave dronove za vlast u Kijevu!

Ruske oružane snage upozorile su ranije da planovi pojedinih evropskih država o povećanju isporuke bespilotnih letelica Ukrajini mogu da dovedu do nepredvidivih posledica i oštre eskalacije vojno-političke situacije na celom kontinentu.

- Izjava ruskog Ministarstva odbrane mora se shvatiti doslovno: spisak evropskih objekata koji proizvode dronove i drugu opremu predstavlja spisak potencijalnih ciljeva za ruske oružane snage. Kada će napadi postati stvarnost zavisi od toga šta će se dalje desiti. Spavajte mirno, evropski partneri! - poručio je Medvedev.

Umesto jačanja bezbednosti evropskih država, potezi evropskih lidera sve brže uvlače te zemlje u rat sa Rusijom, navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane Rusije.

Ministarstvo je saopštilo da je, u uslovima rastućih gubitaka ukrajinskih snaga, 26. marta rukovodstvo više evropskih zemalja donelo odluku o povećanju proizvodnje i isporuka bespilotnih letelica Ukrajini za napade na teritoriju Rusije.

Značajno povećanje proizvodnje bespilotnih letelica za kijevski režim planirano je kroz proširenje finansiranja ukrajinskih i zajedničkih preduzeća na teritoriji evropskih država, koja se bave proizvodnjom udarnih dronova i njihovih komponenti, navodi se u saopštenju.

- Ovu odluku smatramo namernim korakom koji vodi ka oštroj eskalaciji vojno-političke situacije na evropskom kontinentu i postepenom pretvaranju tih zemalja u stratešku pozadinu Ukrajine - dodaje se u saopštenju.

Kako se navodi, sprovođenje scenarija koja iznose predstavnici Kijeva o terorističkim napadima na Rusiju uz upotrebu dronova proizvedenih u Evropi, a formalno ukrajinskih, može da dovede do nepredvidivih posledica.

. Evropska javnost treba ne samo jasno da razume stvarne uzroke pretnji po njihovu bezbednost, već i da zna adrese i lokacije ukrajinskih i zajedničkih preduzeća za proizvodnju bespilotnih letelica i komponenti na teritoriji svojih zemalja . navodi rusko Ministarstvo odbrane.

Prema podacima tog ministarstva, filijale ukrajinskih kompanija nalaze se u Velikoj Britaniji, Nemačkoj, Danskoj, Letoniji, Litvaniji, Holandiji, Poljskoj i Češkoj.

Navodi se i da preduzeća u inostranstvu koja proizvode komponente za ukrajinske oružane snage posluju u Nemačkoj, Španiji, Italiji, Češkoj, Izraelu i Turskoj.

