KAO što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio, očigledno je početak Trećeg svetskog rata pitanje dana ili nedelja.

FOTO: TANJUG/JADRANKA ILIĆ

Rusija je najavila da su legitimne mete sve fabrike dronova u Evropi koje prave dronove za vlast u Kijevu!

Ruske oružane snage upozorile su ranije da planovi pojedinih evropskih država o povećanju isporuke bespilotnih letelica Ukrajini mogu da dovedu do nepredvidivih posledica i oštre eskalacije vojno-političke situacije na celom kontinentu.

- Izjava ruskog Ministarstva odbrane mora se shvatiti doslovno: spisak evropskih objekata koji proizvode dronove i drugu opremu predstavlja spisak potencijalnih ciljeva za ruske oružane snage. Kada će napadi postati stvarnost zavisi od toga šta će se dalje desiti. Spavajte mirno, evropski partneri! - poručio je Medvedev.

Umesto jačanja bezbednosti evropskih država, potezi evropskih lidera sve brže uvlače te zemlje u rat sa Rusijom, navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane Rusije.

Printskrin

Ministarstvo je saopštilo da je, u uslovima rastućih gubitaka ukrajinskih snaga, 26. marta rukovodstvo više evropskih zemalja donelo odluku o povećanju proizvodnje i isporuka bespilotnih letelica Ukrajini za napade na teritoriju Rusije.

Značajno povećanje proizvodnje bespilotnih letelica za kijevski režim planirano je kroz proširenje finansiranja ukrajinskih i zajedničkih preduzeća na teritoriji evropskih država, koja se bave proizvodnjom udarnih dronova i njihovih komponenti, navodi se u saopštenju.

- Ovu odluku smatramo namernim korakom koji vodi ka oštroj eskalaciji vojno-političke situacije na evropskom kontinentu i postepenom pretvaranju tih zemalja u stratešku pozadinu Ukrajine - dodaje se u saopštenju.

Kako se navodi, sprovođenje scenarija koja iznose predstavnici Kijeva o terorističkim napadima na Rusiju uz upotrebu dronova proizvedenih u Evropi, a formalno ukrajinskih, može da dovede do nepredvidivih posledica.

. Evropska javnost treba ne samo jasno da razume stvarne uzroke pretnji po njihovu bezbednost, već i da zna adrese i lokacije ukrajinskih i zajedničkih preduzeća za proizvodnju bespilotnih letelica i komponenti na teritoriji svojih zemalja . navodi rusko Ministarstvo odbrane.

Prema podacima tog ministarstva, filijale ukrajinskih kompanija nalaze se u Velikoj Britaniji, Nemačkoj, Danskoj, Letoniji, Litvaniji, Holandiji, Poljskoj i Češkoj.

Navodi se i da preduzeća u inostranstvu koja proizvode komponente za ukrajinske oružane snage posluju u Nemačkoj, Španiji, Italiji, Češkoj, Izraelu i Turskoj.

🚨🪖 Europe ramps up drone production for Ukraine to target Russia



On March 26, 2026, amid growing losses and an increasingly acute manpower shortage within the Ukrainian armed forces, the leadership of several European countries decided to ramp up the production and supply of… pic.twitter.com/eurjPhCZ5R — Sputnik (@SputnikInt) April 15, 2026

Uskoro opširnije