Kao što je Vučić najavio: Početak Trećeg svetskog rata pitanje dana - Rusija najavila da će gađati fabrike dronova u Evropi
KAO što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio, očigledno je početak Trećeg svetskog rata pitanje dana ili nedelja.
Rusija je najavila da su legitimne mete sve fabrike dronova u Evropi koje prave dronove za vlast u Kijevu!
Ruske oružane snage upozorile su ranije da planovi pojedinih evropskih država o povećanju isporuke bespilotnih letelica Ukrajini mogu da dovedu do nepredvidivih posledica i oštre eskalacije vojno-političke situacije na celom kontinentu.
- Izjava ruskog Ministarstva odbrane mora se shvatiti doslovno: spisak evropskih objekata koji proizvode dronove i drugu opremu predstavlja spisak potencijalnih ciljeva za ruske oružane snage. Kada će napadi postati stvarnost zavisi od toga šta će se dalje desiti. Spavajte mirno, evropski partneri! - poručio je Medvedev.
Umesto jačanja bezbednosti evropskih država, potezi evropskih lidera sve brže uvlače te zemlje u rat sa Rusijom, navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane Rusije.
Ministarstvo je saopštilo da je, u uslovima rastućih gubitaka ukrajinskih snaga, 26. marta rukovodstvo više evropskih zemalja donelo odluku o povećanju proizvodnje i isporuka bespilotnih letelica Ukrajini za napade na teritoriju Rusije.
Značajno povećanje proizvodnje bespilotnih letelica za kijevski režim planirano je kroz proširenje finansiranja ukrajinskih i zajedničkih preduzeća na teritoriji evropskih država, koja se bave proizvodnjom udarnih dronova i njihovih komponenti, navodi se u saopštenju.
- Ovu odluku smatramo namernim korakom koji vodi ka oštroj eskalaciji vojno-političke situacije na evropskom kontinentu i postepenom pretvaranju tih zemalja u stratešku pozadinu Ukrajine - dodaje se u saopštenju.
Kako se navodi, sprovođenje scenarija koja iznose predstavnici Kijeva o terorističkim napadima na Rusiju uz upotrebu dronova proizvedenih u Evropi, a formalno ukrajinskih, može da dovede do nepredvidivih posledica.
. Evropska javnost treba ne samo jasno da razume stvarne uzroke pretnji po njihovu bezbednost, već i da zna adrese i lokacije ukrajinskih i zajedničkih preduzeća za proizvodnju bespilotnih letelica i komponenti na teritoriji svojih zemalja . navodi rusko Ministarstvo odbrane.
Prema podacima tog ministarstva, filijale ukrajinskih kompanija nalaze se u Velikoj Britaniji, Nemačkoj, Danskoj, Letoniji, Litvaniji, Holandiji, Poljskoj i Češkoj.
Navodi se i da preduzeća u inostranstvu koja proizvode komponente za ukrajinske oružane snage posluju u Nemačkoj, Španiji, Italiji, Češkoj, Izraelu i Turskoj.
Uskoro opširnije
Preporučujemo
Komentari (0)