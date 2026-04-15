Srbija

Za boljitak ugroženih: U Loznici održan sastanak o podršci izbeglicama i interno raseljenima

Vladimir Mitrić

15. 04. 2026. u 16:08

U GRADSKOJ upravi Loznice održan je sastanak posvećen daljem unapređivanju podrške izbeglim i interno raseljenim licima.

За бољитак угрожених: У Лозници одржан састанак о подршци избеглицама и интерно расељенима

Foto : V.Mitrić

Zamenica komesarke za izbeglice i migracije Republike Srbije Dušica Popović sastala se u Loznici sa zamenikom gradonačelnika Petrom Gavrilovićem sa saradnicima. Oni su razgovarali o realizaciji potpisanih ugovora i dosadašnjim projektima, sa posebnim akcentom na stambeno zbrinjavanje, obezbeđivanje građevinskog materijala, ogreva i paketa pomoći, kao i na dalju finansijsku i ekonomsku podršku korisnicima u cilju njihove lakše integracije.

Predstavnici grada i Komesarijata posetili su teren i uručili pomoć najugroženijim porodicama. Dogovoreno je sprovođenje daljih aktivnosti usmerenih na unapređenje uslova života izbeglih i interno raseljenih ljudi.

