Za boljitak ugroženih: U Loznici održan sastanak o podršci izbeglicama i interno raseljenima
U GRADSKOJ upravi Loznice održan je sastanak posvećen daljem unapređivanju podrške izbeglim i interno raseljenim licima.
Zamenica komesarke za izbeglice i migracije Republike Srbije Dušica Popović sastala se u Loznici sa zamenikom gradonačelnika Petrom Gavrilovićem sa saradnicima. Oni su razgovarali o realizaciji potpisanih ugovora i dosadašnjim projektima, sa posebnim akcentom na stambeno zbrinjavanje, obezbeđivanje građevinskog materijala, ogreva i paketa pomoći, kao i na dalju finansijsku i ekonomsku podršku korisnicima u cilju njihove lakše integracije.
Predstavnici grada i Komesarijata posetili su teren i uručili pomoć najugroženijim porodicama. Dogovoreno je sprovođenje daljih aktivnosti usmerenih na unapređenje uslova života izbeglih i interno raseljenih ljudi.
Preporučujemo
„Šta znaš o zdravlju?“: Interaktivni kviz Crvenog krsta Vojvodine u Novom Sadu
15. 04. 2026. u 15:08
Udar na srpske svetinje: Kako je mržnja prema državi i SPC pretvorila Novi Sad u poporište napada
Suština srpskog autošovinizma najbolje se vidi u hrvatskom ogledalu. Tom antinarodnom i antinacionalnom (samo)razumevanju, pratećoj ideologiji i njenoj paranaučnoj potki, skloni su elitni „učeni“ Srbi koje vidim kao protiv doma spremne.
15. 04. 2026. u 14:36
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
Komentari (0)