Vučić o Gociju: Sa oduševljenjem prihvatam debatu na N1, pošto je izrazio želju da me rasturi, neka kaže mesto i vreme
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić, odgovarajući na pitanja novinara nakon sastanka sa najvišim rukovodstvom Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, rekao je da poziva gospodina Gocija na televizijsku debatu na televiziji N1, pošto je on izrazio želju.
- Pozivam gospodina Gocija na televizijsku debatu naš na televiziji N1, pošto je on izrazio želju da dođe sa mnom u debatu, ja ga molim da dođe. Ja prihvatam, verujem da će nam uputiti poziv, a ako ne upute poziv pokazaće se da su i gospodin Goci i ljudi sa N1 lažovi, nemoguće je da je Goci lažov. Spreman sam da dođem, makar mi bubicu smanjili, nje mislim da je snaga u decibelima nego u argumentima, te pozivam gospodina Gocija baš na njegovu omiljenu N1 televiziju. Evo ja prihvatam, pošto je izrazio želju da me rasturi, uništi, sa oduševljenjem prihvatam. On neka bira vreme i mesto. Ja prihvatam, samo neka izađe sa datumom - kaže predsednik.
- Taman kao što će da me uništi na skledećim izborima. Slušao sam te priče od pada mog prijatelja Viktora Ponte, sledeći je Vučić. Znate li kolik ose premijera Rumunije promenilo, 6 ili 7. Isto su pričali o Kurcu, o Đukanoviću, Zaevu i svaki je put bilo sledeći je Vučić - rekao je predsednik.
