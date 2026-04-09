PODELJENO 166 PAKETA: Briga Kraljevčana o izbeglim i interno raseljenim licima

Vodeći brigu o socijalno najugroženijim sugrađanima, kraljevačka lokalna samouprava je, u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije Republike Srbije, pred veliki hrišćanski praznik Vaskrs obezbedila pomoć za interno raseljena i izbegla lica koja su utočište pronašla u gradu na Ibru.

Tako su u zgradi Gradske uprave komesarka za izbeglice i migracije Nataša Stanisavljević i gradonačelnk Kraljeva dr Predrag Terzić uručili 166 paketa sa osnovnim životnim namirnicama namenjenih najugroženijim izbegličkim i interno raseljenim licima.

- Osim toga, zajedničkim snagama, obezbedili smo i po pet kubnih metara ogrevnog drveta za ukupo 151 porodicu. Prethodnih godina više od 3.000 porodica sa teritorije Kraljeva je dobilo neku vrstu podrške, a i u 2026. nastavljamo sa tom praksom, konkretno javnim pozivima za stambeno zbrinjavanje i dodelom građevinskog materijala – rekla je Nataša Stanisavljević.

