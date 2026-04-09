Srbija

PRAZNIČNA DEŽURSTVA: Ove će službe da rade u vranjskom Zdravstvenom centru

Jelena Stojković

09. 04. 2026. u 14:19

Tokom predstojećih neradnih dana u vreme vaskršnjih praznika su 10., 11., 12. i 13. aprila, vranjski Zdravstveni centar organizovao je praznična dežurtva koja se odnose prvenstveno na Dom zdravlja.

Foto: J.Stojković

U Domu zdravLja Vranje radiće samo dežurne službe od 08-18 časova:

Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih: 08 -18 časova,

Služba za zdravstvenu zaštitu radnika: 08 -18 časova,

Služba za zdravstvenu zaštitu dece školskog uzrasta: 08 -18 časova,

Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske dece: 08 -18 časova,

Služba za kućno lečenje i negu: 08 -18 časova,

Stomatološka služba: 08 -18 časova.

Služba hitne medicinske pomoći, radiće 24 časa, bez prekida. Laboratorija  u Domu zdravLja Vranje  radiće za vreme praznika od 08 – 14 časova.

U Opštoj bolnici Vranje rad je organizovan po sistemu dežurstava i radiće se  24 časa, bez prekida.

