PRAZNIČNA DEŽURSTVA: Ove će službe da rade u vranjskom Zdravstvenom centru
Tokom predstojećih neradnih dana u vreme vaskršnjih praznika su 10., 11., 12. i 13. aprila, vranjski Zdravstveni centar organizovao je praznična dežurtva koja se odnose prvenstveno na Dom zdravlja.
U Domu zdravLja Vranje radiće samo dežurne službe od 08-18 časova:
Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih: 08 -18 časova,
Služba za zdravstvenu zaštitu radnika: 08 -18 časova,
Služba za zdravstvenu zaštitu dece školskog uzrasta: 08 -18 časova,
Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske dece: 08 -18 časova,
Služba za kućno lečenje i negu: 08 -18 časova,
Stomatološka služba: 08 -18 časova.
Služba hitne medicinske pomoći, radiće 24 časa, bez prekida. Laboratorija u Domu zdravLja Vranje radiće za vreme praznika od 08 – 14 časova.
U Opštoj bolnici Vranje rad je organizovan po sistemu dežurstava i radiće se 24 časa, bez prekida.
Preporučujemo
PRAZNIČNE SMENE LEKARA: Obaveštenje kraljevačkog Doma zdravlja
09. 04. 2026. u 13:55
MLADI ASOVI NA POTEZU: Vrnjačka Banja domaćin Svetskog šampionata u šahu
09. 04. 2026. u 13:36
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
08. 04. 2026. u 02:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
TAJNI DOGOVORI IZ 80ih: Kako su SAD naoružavale Teheran, Regana umalo koštalo fotelje, umešan državni vrh - afera Iran-Kontra (FOTO)
OLIVER Nort je američki politički komentator i penzionisani pukovnik Korpusa američkih marinaca koji svakom svojom pojavom podseti na kontroverze koje se vežu za njegovo ime.
09. 04. 2026. u 12:33
