Srbija

ZDRAVLJE IZ KOŠNICE: Tradicionalni prolećni Sajam meda u centru Kraljeva

Goran Ćirović

09. 04. 2026. u 13:15

Tradicionalni prolećni, pčelarski Sajam meda održava se ovih, prazničnih dana u centru Kraljeva, okupivši desetak izlagača, uglavnom sa teritorije grada na Ibru i okoline.

ЗДРАВЉЕ ИЗ КОШНИЦЕ: Традиционални пролећни Сајам меда у центру Краљева

G.Šljivić

Na ovoj medenoj izložbi osim istinski čistog meda i drugih proizvoda, predstavljene su i pčelarska oprema i literatura, a sve što je izloženo može da se kupi po cenama nižim i do 20 odsto nego u marketima. Osim livadskog, bagermovog, šumskog i cvetnog meda, u ponudi su i brojne mešavine za jačanje imuniteta, poboljšanje krvne slike, med za bronhitis, za tegobe prostate, kao i saće u medu, perga, mleč, polen i propolis.

G.Šljivić

 

Ističući da je kao dar prirode med istovemeno i hrana i zdravstvena preventiva, odnosno suplement, pčelari pručuju da je veoma važno da se kupuje kod poznatih proizvođača i da treba izbegavati uvozni, sumnjivog porekla, često genetski modifikovan.

G.Šljivić

 

- Važna je i pravilna konzumacija. Najbolje je kombinovati, malo šumski, pa malo livadski, malo bagrem, a preporuka je da se svaki dan uzima bar jedna kašičica – poruka je učesnika Sajma meda na Trgu srpskih ratnika.

AMERI U NEVERICI: Navijači Lejkersa traže da bivša verenica Luke Dončića dobije statuu ispred dvorane!