ZDRAVLJE IZ KOŠNICE: Tradicionalni prolećni Sajam meda u centru Kraljeva
Tradicionalni prolećni, pčelarski Sajam meda održava se ovih, prazničnih dana u centru Kraljeva, okupivši desetak izlagača, uglavnom sa teritorije grada na Ibru i okoline.
Na ovoj medenoj izložbi osim istinski čistog meda i drugih proizvoda, predstavljene su i pčelarska oprema i literatura, a sve što je izloženo može da se kupi po cenama nižim i do 20 odsto nego u marketima. Osim livadskog, bagermovog, šumskog i cvetnog meda, u ponudi su i brojne mešavine za jačanje imuniteta, poboljšanje krvne slike, med za bronhitis, za tegobe prostate, kao i saće u medu, perga, mleč, polen i propolis.
Ističući da je kao dar prirode med istovemeno i hrana i zdravstvena preventiva, odnosno suplement, pčelari pručuju da je veoma važno da se kupuje kod poznatih proizvođača i da treba izbegavati uvozni, sumnjivog porekla, često genetski modifikovan.
- Važna je i pravilna konzumacija. Najbolje je kombinovati, malo šumski, pa malo livadski, malo bagrem, a preporuka je da se svaki dan uzima bar jedna kašičica – poruka je učesnika Sajma meda na Trgu srpskih ratnika.
PRAZNIČNA DEŽURSTVA: Ove će službe da rade u vranjskom Zdravstvenom centru
09. 04. 2026. u 14:19
PRAZNIČNE SMENE LEKARA: Obaveštenje kraljevačkog Doma zdravlja
09. 04. 2026. u 13:55
MLADI ASOVI NA POTEZU: Vrnjačka Banja domaćin Svetskog šampionata u šahu
09. 04. 2026. u 13:36
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
08. 04. 2026. u 02:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
TAJNI DOGOVORI IZ 80ih: Kako su SAD naoružavale Teheran, Regana umalo koštalo fotelje, umešan državni vrh - afera Iran-Kontra (FOTO)
OLIVER Nort je američki politički komentator i penzionisani pukovnik Korpusa američkih marinaca koji svakom svojom pojavom podseti na kontroverze koje se vežu za njegovo ime.
09. 04. 2026. u 12:33
