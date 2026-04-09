ZDRAVLJE IZ KOŠNICE: Tradicionalni prolećni Sajam meda u centru Kraljeva

Tradicionalni prolećni, pčelarski Sajam meda održava se ovih, prazničnih dana u centru Kraljeva, okupivši desetak izlagača, uglavnom sa teritorije grada na Ibru i okoline.

G.Šljivić

Na ovoj medenoj izložbi osim istinski čistog meda i drugih proizvoda, predstavljene su i pčelarska oprema i literatura, a sve što je izloženo može da se kupi po cenama nižim i do 20 odsto nego u marketima. Osim livadskog, bagermovog, šumskog i cvetnog meda, u ponudi su i brojne mešavine za jačanje imuniteta, poboljšanje krvne slike, med za bronhitis, za tegobe prostate, kao i saće u medu, perga, mleč, polen i propolis.

Ističući da je kao dar prirode med istovemeno i hrana i zdravstvena preventiva, odnosno suplement, pčelari pručuju da je veoma važno da se kupuje kod poznatih proizvođača i da treba izbegavati uvozni, sumnjivog porekla, često genetski modifikovan.

- Važna je i pravilna konzumacija. Najbolje je kombinovati, malo šumski, pa malo livadski, malo bagrem, a preporuka je da se svaki dan uzima bar jedna kašičica – poruka je učesnika Sajma meda na Trgu srpskih ratnika.