"NEKI KAŽU DA JE U REDU, ALI..." Kluni optužio Trampa da je ratni zločinac zbog genocidne izjave predsednika SAD

HOLIVUDSKI glumac Džordž Kluni optužio je Donalda Trampa za ratne zločine nakon što je predsednik izrekao genocidnu pretnju da će zbrisati "čitavu civilizaciju" ukoliko Iran ne pristane na prekid vatre i ne otvori Ormuski moreuz.

- Neki kažu da je Donald Tramp u redu, ali ako neko kaže da želi da okonča civilizaciju, to je zločin -rekao je juče glumac, prema lokalnoj medijskoj agenciji Agenzia Nazionale Stampa Associata.

- Još uvek možete podržavati konzervativni stav, ali mora postojati granica pristojnosti i ne smemo je preći - naveo je Kluni.