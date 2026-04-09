"NEKI KAŽU DA JE U REDU, ALI..." Kluni optužio Trampa da je ratni zločinac zbog genocidne izjave predsednika SAD

09. 04. 2026. u 16:36

HOLIVUDSKI glumac Džordž Kluni optužio je Donalda Trampa za ratne zločine nakon što je predsednik izrekao genocidnu pretnju da će zbrisati "čitavu civilizaciju" ukoliko Iran ne pristane na prekid vatre i ne otvori Ormuski moreuz.

Foto: Profimedia/Renata Roattino/LiveMedia

- Neki kažu da je Donald Tramp u redu, ali ako neko kaže da želi da okonča civilizaciju, to je zločin -rekao je juče glumac, prema lokalnoj medijskoj agenciji Agenzia Nazionale Stampa Associata.

- Još uvek možete podržavati konzervativni stav, ali mora postojati granica pristojnosti i ne smemo je preći - naveo je Kluni.

PRIPREMA SE „ŠPANSKA PITA": Novi specijalitet za umetničke sladokusce iz „kuhinje" Fondacije Mozzart

