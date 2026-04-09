KATALONCI SU BAŠ BESNI! Barselona sprema žalbu UEFA zbog sudijskih grešaka protiv Atletika
Španska Barselona sprema žalbu Evropskoj fudbalskoj uniji (UEFA) zbog sudijskih grešaka na prvom meču četvrtfinala Lige šampiona protiv Atletika, prenosi Marka.
Madriđani su slavili na Kamp nou 2:0, a Katalonci su nezadovoljni zbog crvenog kartona Pauu Kubarsiju u finišu prvog poluvremena, kao i nedosuđenog isključenja defanzivcu gostiju Marku Pubilu zbog igranja rukom u šesnaestercu.
"VAR je bio prilično pristrasan u korist Atletika. Sudija je bio Nemac. Hvala Nemačkoj", ironično je izjavio nemački stručnjak Hansi Flik, trener Barselone.
