PRAZNIČNE SMENE LEKARA: Obaveštenje kraljevačkog Doma zdravlja

Dom zdravlja Kraljevo obavestio je građane o promenjenom radnom vremenu za vreme uskršnjih praznika.

G.Šljivić

Tako će ambulante Službe za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva u Mataruškoj Banji, Ribnici, Ušću i u naselju „Ženeva“ raditi od 7 do 13.30, a u Poliklinici dežurstvo je do 20 sati.

Službe za zdravstvenu zaštitu predškolske i školske dece, kao i za stomatološku zdravstvenu zaštitu, dežuraće od 7 do 20 sati, dok će Služba za hitnu medicinsku pomoć raditi uobičajeno.