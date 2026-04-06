ISKLJUČENJA STRUJE: Naredna tri dana radovi na mreži u Požarevcu
POŽAREVAC – Od utorka do četvrtka na području grada Požarevca izvodiće se radovi na elektromreži, zbog čega će pojedini potrošači ostati bez struje.
U utorak, u periodu od 8.30 do 14.30, struju neće imati Ulica Kraljevića Marka i deo Kosovske oko te ulice. U sredu, od 8.30 do 13.30, bez struje će ostati Ulica Nikole Tesle u Dubravici, a u četvrtak od 8.30 do 14 deo Požarevačkog partizanskog odreda kod Liona.
