Srbija

ISKLJUČENJA STRUJE: Naredna tri dana radovi na mreži u Požarevcu

Dušanka Novković

06. 04. 2026. u 10:25

POŽAREVAC – Od utorka do četvrtka na području grada Požarevca izvodiće se radovi na elektromreži, zbog čega će pojedini potrošači ostati bez struje.

ИСКЉУЧЕЊА СТРУЈЕ: Наредна три дана радови на мрежи у Пожаревцу

U utorak, u periodu od 8.30 do 14.30, struju neće imati Ulica Kraljevića Marka i deo Kosovske oko te ulice. U sredu, od 8.30 do 13.30, bez struje će ostati Ulica Nikole Tesle u Dubravici, a u četvrtak od 8.30 do 14 deo Požarevačkog partizanskog odreda kod Liona.

