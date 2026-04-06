Srbija

NAJBOLJI IDU U KRUPANJ: Smotra recitatora u Loznici

Vladimir Mitrić

06. 04. 2026. u 14:45

U Vukovom domu kulture danas su objavljeni rezultati Gradske smotra recitatora - 51 iz devet osnovnih, četiri srednje škole .  Takmičili su se u tri kategorije: mlađi, srednji i stariji uzrast.

NA Regionalnu smotru čiji će domaćin biti susedni Krupanj u najmlađem uzrastu plasirali su se:

Stefan Ivanović, OŠ ,,Anta Bogićević“, Katarina Tešić, OŠ ,,Jovan Cvijić“, Đorđe Dobrosavljević OŠ ,,Jovan Cvijić“, Dunja Đurić OŠ ,,Vuk Karadžić“, Dunja Kolović OŠ ,, Petar Tasić“ Lešnica.

Srednji uzrast će predstavljati Loznicu u Krupnju:

Magdalena Ranković OŠ ,,Jovan Cvijić“, Lena Mijailović OŠ ,, 14. Oktobar“ Draginac, Tijana Stojkov OŠ ,,Kadinjača“, Dunja Bojić OŠ ,,Kadinjača“, Natalija Zarin OŠ ,,Anta Bogićević“. 

U sastavu ekipe starijeg uzrasta biće:

 Jovana Sandić  Gimnazija „Vuk Karadžić“, Sofija Marković Gimnazija „Vuk Karadžić“, Jovana Lukić SŠ ,,Sveti Sava“, Nina Rakić Srednja tehnička škola i Jelena Arsenović Srednja ekonomska škola.

 

 

