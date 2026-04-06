Hapšenja i istraga

VOZILA POD DEJSTVOM KOKAINA, A U KUĆI NAĐENA MARIHUANA: Policija u Bečeju uhapsila M.F. (49) osumnjičenu za trgovinu narkoticima

Ljiljana Preradović

06. 04. 2026. u 14:50

POLICIJA u Bečeju uhapsila je M.F. (49) iz ovog mesta, zbog postojanja osnova sumnje da je neovlašćeno proizvodila i stavljala u promet drogu.

ВОЗИЛА ПОД ДЕЈСТВОМ КОКАИНА, А У КУЋИ НАЂЕНА МАРИХУАНА: Полиција у Бечеју ухапсила М.Ф. (49) осумњичену за трговину наркотицима

Foto: Depositphotos

Osumnjičena je, prilikom kontrole, isključena iz saobraćaja, jer je utvrđeno da je vozila automobil pod uticajem kokaina, zbog čega je protiv nje podneta i odgovarajuća prekršajna prijava.

Nakon toga, pretresom njene kuće, policija je pronašla oko 70 grama marihuane i vagu za precizno merenje.

M. F. je određeno zadržavanje do 48 sati i ona je, uz krivičnu prijavu, privedena višem javnom tužiocu u Zrenjaninu.

