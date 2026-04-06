VOZILA POD DEJSTVOM KOKAINA, A U KUĆI NAĐENA MARIHUANA: Policija u Bečeju uhapsila M.F. (49) osumnjičenu za trgovinu narkoticima
POLICIJA u Bečeju uhapsila je M.F. (49) iz ovog mesta, zbog postojanja osnova sumnje da je neovlašćeno proizvodila i stavljala u promet drogu.
Osumnjičena je, prilikom kontrole, isključena iz saobraćaja, jer je utvrđeno da je vozila automobil pod uticajem kokaina, zbog čega je protiv nje podneta i odgovarajuća prekršajna prijava.
Nakon toga, pretresom njene kuće, policija je pronašla oko 70 grama marihuane i vagu za precizno merenje.
M. F. je određeno zadržavanje do 48 sati i ona je, uz krivičnu prijavu, privedena višem javnom tužiocu u Zrenjaninu.
