POGLEDAJTE FASCINANTNO GRADILIŠTE EKSPO KOMPLEKSA: Vučić jasno poručio - Ovo će biti najbolji deo u Srbiji (FOTO/VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić juče je obišao gradilište u okviru EXPO 2027 projekta. Tom prilikom društvo mu je pravio i Siniša Mali, prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija.

Foto: Novosti

- Ponosan sam što se nalazim ovde u EKSPO kompleksu i zgradi koja je manja ali podseća na Gugenhajm i čudesno izgleda sa veličanstvenim pogledom na Srem, Avalu, Šumadiju i celi Beograd, na Savu isada možete da vidite razmere i veličine projekta i napora i snova koje smo imali.

Foto: Novosti

Mi ćemo da imamo za 93 dana EKSPA 8000 događaja i malo pre sam čuo da naš šahovski savez hoće da se svaki dan igra šah ovde. Svi sportski savezi će imati svoje programe. U svakom slučaju možete da vidite od infrastrukturnih objekata, morali smo da uradimo toplanu čudesnu. Moćiće građani da vide kako izgleda. To je prvi energetski objekat ovog tipa napravljen još od 1987 godini na teritoriji Beograda. Rekao sam više puta, te 86-87 i to, laž bi bila da kažete da ima veze sa Miloševićem - kriza je hvatala Jugoslaviju, nekako se nastavljalo dalje do 86-87 a onda je sve prekidano. Čak mislim kod Vranjskoj banji da je prekinuto tad. Sve što smo gradili bukvalno je sve odjednom prestalo da se gradi 1987 i nikad nije bilo toliko velikog zamajca do danas.

Foto: Novosti

Ne znači samo u smislu za 1500 porodica koji će da žive u ovih 1500 stanova, već svima koji će iz oblasti kulture i sporta da koriste ove prostore po završetku EKSPA, desetine hiljada ljudi koji će uživati ovde. To znači veću stopu rasta, veće plate, penzije, na čemu smo zasnivali naše uspehe i nastavićemo to da radimo - istakao je predsednik te dodao:

U svakom slučaju, ponosan na Srbiju što gradi, što se gradi, što radi, i verujem da bez obzira na bezbroj problema što ćemo biti ponosni domaćini da ćemo sve naše godo sada imamo 137 ukupno stranaka. Kad kažem stranka, 134 su države a 3 su međunarodne organizacije. Rekord za specijalizovani EKSPO. Zahvalan sam kineskim partnerima koji rade odličan posao, našim firmama koji veliki posao rade i koji su bili deo ovog istorijskog rezultata i posla - kazao je predsednik tokom jučerašnje posete.

Predsednik se osvrnuo i na dinamiku radova.

- Stvarno mislim da je možda po prvi put da svi zajedno, iako mi je stoti put da dolazim, prvi put se vidi jasno šta će tu biti. Za mesec dana videće kako Će da napreduje. Baš sam srećan kad ovo vidim - rekao je Vučić.

Mali je naglasio da će zona D biti završena do kraja godine. Zona A će biti gotova septembra/oktobra.

Rečeno je da već ima 5000 radnika, i da je broj radnika povećan jer sada slede zanatski radovi.

- Nemam primedbe. To je ono što niko nije hteo da me sluša i kad sam govorio o programu 2035. Postali smo bukvalno kao zapad, kao Belgija, Holadnija, dođu strani radnici rade teške poslove. Naših radnika nema, građevinaca je sve manje. Naših majstora je sve manje. Sve nam nedostaje bukvalno. Bravara, zavarivača, tesara, kako hoćete. Ne samo ovde, na drugim mestima i mesara, jer smo se loše ponašali u obrazovanju. Ovo će biti najlepši deo Beograda. Kao što sam sam rekao za Beograd na vodi, pa ste me svi gledali u čudu. Ovo će biti najbolji deo u Srbiji posebno jer se nalazi u donjem delu Srema - kazao je Vučić.

Kako izgleda EKSPO sada?

Predsednik je rekao da će svi materijali koji ne budu iskorišćeni, biti upotrebljeni prilikom izgradnje škola, fiskultarnih sala širom Srbije.

Detaljnije možete pročitati klikom OVDE.

BONUS VIDEO