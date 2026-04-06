JAVNA RASPRAVA O IZMENAMA I DOPUNAMA PORODIČNOG ZAKONA: Unapređenje zaštite dece i statusa pojedinca u društvu u fokusu Grada Novog Sada

KROZ predložene izmene Porodičnog zakona otvara se prostor za unapređenje zaštite dece u Srbiji, istakla je danas u Novom Sadu predsednica Skupštine grada Dina Vučinić, pozdravljajući učesnike javne rasprave o nacrtu izmena i dopuna tog zakonskog propisa.

- Izmenama i dopunama zakona uticaće se na unapređenje statusa pojedinaca kao i podizanja porodično-pravne zaštite u Republici Srbiji na viši nivo – rekla je Dina Vučinićna skupu održanom u Velikoj sali Skupštine grada, u prisustvu predstavnika Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, Grada i organizacija civilnog društva.

Grad Novi Sad, dodala je ona, ima najrazvijeni sistem socijalne i dečije zaštite u zemlji koji obuhvata različite finansijske pomoći, uslugu i podršku u zajednici, institucionalnu zaštitu, preventivne i razvojne programe, kao i specijalizovane programe namenjene deci i porodici. Kao najznačajnije mere u oblasti socijalne zaštite, predsednica Skupštine grada je navela pravo na novčanu pomoć za prvo dete, pravo na novčanu pomoć za trojke, naknada troškova za vantelesnu oplodnju, besplatan boravak dece u vrtićima Predškolske ustanove „Radosno detinjstvo“, subvencije za privatne vrtiće, umanjenje obaveze plaćanja komunalnih usluga porodicama sa troje i više dece, novčana pomoć od 30 miliona dinara koja se uplaćuje u budžetski fond za porodice sa decom i mladima obolelim od teških bolesti, kao i mnoge druge mere i programi.

- Ponosni smo što Novi Sad služi kao model i primer dobre prakse socijalne i dečije zaštite ostalim gradovima u Srbiji i nastavićemo da pružamo podršku merama koje doprinose jačanju porodice, zaštiti najranjivijih i unapređenju kvaliteta života naših sugrađana - zaključila je predsednica gradskog parlamenta Dina Vučinić.

Izmene i dopune Porodičnog zakona pripremilo je Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju a učesnicima javne rasprave obratio se i v.d. pomoćnika ministra Radoš Pejović.