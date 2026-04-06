SRBIN NIJE POMOGAO MILVOLU: Mihailo Ivanović strelac, Norić šokirao "lavove" (VIDEO)
FUDBALERI Noriča pobedili su u gostima Milvol rezultatom 2:1 u meču 41. kola Čempionšipa, a domaćinu ni Mihailo Ivanović nije pomogao da izbegne poraz.
Srpski napadač je u igru ušao na startu drugog poluvremena i već u 56. minutu je pogodio za 1:0. Ipak, "kanarinci" su uspeli da preokrenu rezultat i trijumfuju.
Najpre je rezultat poravnao Pele Matson u 62. minutu, da bi preokret doneo Oskar Švartau u 76. minutu.
Ivanović igra dobro, posebno u poslednje vreme. On je ove sezone zabeležio devet golova i dve asistencije na 39 utakmica u Čempionšipu.
Milvol se trenutno nalazi na drugom mestu na tabeli Čempionšipa sa 72 boda, dok je Norič na devetoj poziciji sa 58.
U sledećem kolu, Milvol će gostovati Vest Bromviču, a Norič će dočekati Ipsvič.
Komentari (0)