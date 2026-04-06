ĆUPRIJSKI KARATISTI BRILJIRALI U ČAČKU: Obezbedili plasman za Prvenstvo Srbije (FOTO)
MLADI karatisti iz Ćuprije okupljeni u KK „Knez Lazar“ uspeli su da obezbede učešće na predstojećem Prvenstvu Srbije tako što su ostvarili odlične rezultate na Prvenstvu karate saveza uže Srbije, održanom minulog vikenda u Čačku.
Isidora Ristov, karate-nada u konkurenciji devojčica, osvojila je u katama dva prva mesta, od kojih jedno u apslolutnoj kategoriji, kao i Elena Jovanović i Helena Petrović u svojim kategorijama. Helena je ujedno bila druga u apsolutnoj kategoriji.
Druga i treća mesta osvojili su i Petar Miladinović, Ognjen Jovanović, Viktorija Ristov i Mila Mickić, dok su u borbama drugo, odnosno treće mesto, zavredeli Petar Miladinović i Ljubica Mitrović.
NAJBOLjI IDU U KRUPANj: Smotra recitatora u Loznici
06. 04. 2026. u 14:45
NOVI SNIMAK BAHATE VOŽNjE RAZLjUTIO JAVNOST: Direktan sudar izbegnut u sekundi (VIDEO)
06. 04. 2026. u 14:44
IRANSKI KOMANDOSI PRONAŠLI PILOTA F-35: Zavarali trag Amerikancima i uhapsili ga
ISLAMSKA revolucionarna garda (IRGC) locirala je i privela pilota oborenog američkog lovca F-35 tokom operacije potrage, javlja iranska agencija Nur njuz.
03. 04. 2026. u 16:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
DOBIO ODGOVOR: Šef diplomatije BiH besan zbog Karleuše
PEVAČICU Jelenu Karleušu uzeo je "na zub" ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković zbog medijskog eksponiranja u državi.
04. 04. 2026. u 20:26
