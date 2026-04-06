ĆUPRIJSKI KARATISTI BRILJIRALI U ČAČKU: Obezbedili plasman za Prvenstvo Srbije (FOTO)

MLADI karatisti iz Ćuprije okupljeni u KK „Knez Lazar“ uspeli su da obezbede učešće na predstojećem Prvenstvu Srbije tako što su ostvarili odlične rezultate na Prvenstvu karate saveza uže Srbije, održanom minulog vikenda u Čačku.

Isidora Ristov, karate-nada u konkurenciji devojčica, osvojila je u katama dva prva mesta, od kojih jedno u apslolutnoj kategoriji, kao i Elena Jovanović i Helena Petrović u svojim kategorijama. Helena je ujedno bila druga u apsolutnoj kategoriji.

Druga i treća mesta osvojili su i Petar Miladinović, Ognjen Jovanović, Viktorija Ristov i Mila Mickić, dok su u borbama drugo, odnosno treće mesto, zavredeli Petar Miladinović i Ljubica Mitrović.