NOVAK ĐOKOVIĆ GLEDA I NEVERUJE: Pojavio se novi Rafa! "Klinac" je upravo osvojio ATP titulu

06. 04. 2026. u 17:46

Najnovije vesti iz tenisa iznenadile su mnoge, a među njima je sigurno i Novak Đoković koji je taman pomislio kao je "Rafu" poslao u penziju, kad ono - Španija ima novog.

НОВАК ЂОКОВИЋ ГЛЕДА И НЕВЕРУЈЕ: Појавио се нови Рафа! Клинац је управо освојио АТП титулу

Credit: Pichichipixx / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Rafael Hodar je sa samo 19 godina već stigao do 57. mesta na ATP listi.

Osvojio prvi čelendžer prošle godine, a juče i prvu ATP titulu u karijeri.

"Novi Rafa" je u završnoj borbi za trofej ATP turnira u Marekešu pobedio Argentinca Marka Trunđelitija sa 2:0, po setovima 6:3, 6:2.

To je svakako sjajan uspeh za tako mladog igrača, ali...

Koliko je to impresivno u poređenju sa dvojicom velikana iz Španije?


Kada je Rafael Nadal napunio 19 godina (3. jun 2005), već je bio 3. na ATP listi.

Samo nekoliko nedelja ranije osvojio je Rolan Garos i postao jedan od najmlađih šampiona u istoriji tog grend slema. Nekoliko meseci kasnije, u julu 2005, popeo se na 2. mesto i više nikada nije ispao iz top 10.


Karlos Alkaraz je na dan svog 19. rođendana (5. maj 2022) bio 9. na ATP listi. Samo četiri meseca kasnije osvojio je Ju-Es open i postao najmlađi broj 1 u istoriji ATP rangiranja.


Hodar je trenutno na 57. mestu – što je odlično za njegov uzrast, ali još uvek prilično daleko od mesta na kojima su se u istoj starosti nalazili Nadal i Alkaraz. Ipak, Rafael "Rafa" Hodar još ima vremena da ih stigne – i Nadal i Alkaraz su u drugoj polovini svoje 19. godine napravili ogroman iskorak.

IZAZOV ZA SRPKINJE: Naša podmlađena ženska rukometna reprezentacije ne traži izgovore uoči duela sa Litvanijom

KOGA nema, bez njega se mora i - može. Selektorka rukometašica Sandra Kolaković ne želi da razmišlja o povređenim devojkama, već se trudi da mlade igračice što bolje pripremi za mečeve odluke u kvalifikacijama za EP od 3. do 20. decembra 2026. u Poljskoj, Rumuniji, Češkoj, Slovačkoj i Turskoj. Naše dame u četvrtak (18.40) u Klaipedi izlaze na megdan Litvaniji, a u nedelju (18.00) u Novom Sadu dočekuju Ukrajinu.

06. 04. 2026. u 17:00

