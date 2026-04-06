SEDNICA SKUPŠTINE GRADA VRANJA: Odbornici usvojili Izveštaje o radu javnih ustanova za 2025. godinu

Na današnjoj sednici Skupštine kojom je predsedavala Zorica Jović, gotovo sve tačke dnevnog reda pratila je burna rasprava, a predstavnici opozicije imali su brojne primedbe.

Među važnijim tačkama koje su usvojene većinom glasova odbornici su usvojili Aneks ugovora o javno-privatnom partnerstvu za dugoročnu isporuku toplotne energije sistemu daljinskog grejanja Javnog preduzeća Novi Dom, kao i Odluku o pristupanju izradi teritorijalne Strategije urbanog područja grada Vranja.

Takođe, prihvaćeni su Program unapređenja položaja mladih grada Vranja za period 2026 - 2028. godine, Izveštaj o radu Gradskog štaba za vanredne situacije za 2025. godinu, i Lokalni operativni plan odbrane od poplava na teritoriji grada Vranja za vode drugog reda u 2026. godini. Lokalni parlament dao je zeleno svetlo i na Program kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji grada Vranja za 2026. i 2027. godinu, Informacije Policijske uprave, jedinici lokalne samouprave o stanju kriminala, javnog reda i mira i bezbednosti saobraćaja na području grada Vranja u 2025. godini, kao i Rešenja o razrešenju i obrazovanju stručne Komisije za izradu Predloga Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Vra

Razmatrani su i usvojeni Izveštaji o radu sa Finansijskim izveštajima za 2025. godinu Apoteke Vranje, Centra za socijalni rad, Centra za razvoj lokalnih usluga socijalne zaštite, Pozorišta „Bora Stanković", Javne biblioteke „Bora Stanković“, Kulturno obrazovnog centra Vranje, Narodnog muzeja Vranje, Narodnog univerziteta Vranje, Istorijskog arhiva „31.januar“, Škole animiranog filma, Javne ustanove za upravljanje sportskim objektima u svojini grada Vranja-Sportski objekti, Turističke organizacije grada Vranja, kao i Privrednog društva Slobodna zona Vranje.

Takođe, usvojena je Odluka o uspostavljanju saradnje između grada Vranja (Republika Srbija) i grada Ćustendila (Republika Bugarska), kao i Rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora u pojedinim osnovnim i srednjim školama na teritoriji grada Vranja.