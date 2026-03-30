MILOŠU FESTIVALSKO ZLATO: Trijumf mladog ugljevičkog muzičara usred Mađarske

Владимир Митрић
Vladimir Mitrić

30. 03. 2026. u 07:25

DESETOGODIŠNjI Miloš Cvijić iz Ugljevika osvojio je mesto na upravo odrzanom Desetom međunarodnom festivalu "Paksi harmonika" u u mađarskom gradu Pakšu.

МИЛОШУ ФЕСТИВАЛСКО ЗЛАТО: Тријумф младог угљевичког музичара усред Мађарске

Foto :V.Mitrić

Talentovani mladi harmonikaš iz podmajevičkog kraja koji ima jedan od najvećih festivala harmonike u Evropi i svetu, učenik je Muzičke škole „Kornelije Stanković“ iz Ugljevika.

Znanje i veštine razvija u klasi profesora  dr Slaviše Perića, koji ima čitav "rasadnik talenata", među kojima prednjači u svetu nagradama ovencan njegov sin Đorđe. 

Svojim nastupom Miloš je oduševio stručni žiri i publiku, zasluženo osvojivši prvo mesto u svojoj kategoriji, potvrdivši veliki potencijal i ljubav prema muzici. 

- Presrećan sam zbog osvojenog prvog mesta - kaže Cvijić. - Volim harmoniku i svaki dan vežbam kako bih bio što bolji. Ovo priznanje mi daje još veću motivaciju da nastavim da radim i napredujem. Zahvalan sam svom profesoru i porodici na podršci.

Miloš je  odličan učenik četvrtog razreda Osnovne škole "Aleksa Šantić" u Ugljeviku, gde su i njegovi drugari, drugarice i nastavnici ponosni na njegov uspeh.

 

CSG IZVEŠTAJ O REZULTATIMA ZA CELU 2025. GODINU: Prihodi iznad očekivanja, marže u skladu sa IPO projekcijama

CSG IZVEŠTAJ O REZULTATIMA ZA CELU 2025. GODINU: Prihodi iznad očekivanja, marže u skladu sa IPO projekcijama